El operativo se extenderá de manera gradual por todo el territorio. La campaña apunta a inmunizar a más de 810.000 personas de los grupos de riesgo, comenzando por el personal de salud y residentes de instituciones geriátricas.

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

El Ministerio de Salud de la Santa Fe inició este martes la campaña de vacunación antigripal 2026 , que se desplegará en todo el territorio provincial con un cronograma progresivo y dinámico para alcanzar a unas 810.000 personas incluidas en la población objetivo .

El lanzamiento se realizó en el Policlínico Centenario de la ciudad de Santa Fe y estuvo encabezado por la secretaria de Salud, Andrea Uboldi.

La campaña comenzó con la vacunación del personal de salud y de trabajadores y residentes de instituciones geriátricas, dos de los grupos considerados prioritarios en el inicio del operativo sanitario.

Durante la actividad, Uboldi destacó que la provincia se encuentra “muy adelantada con respecto a la vacunación antigripal”, lo que vinculó con la situación epidemiológica internacional.

“Esto está vinculado con un gran esfuerzo frente a la situación que tuvo Europa y Estados Unidos. Queremos lograr para esta temporada que la mayoría de la población objetivo esté vacunada”, señaló la funcionaria.

Además, explicó que la distribución de las dosis se realizará en tandas, por lo que pidió paciencia a quienes deban vacunarse en las próximas etapas. “La campaña va a ser progresiva y dinámica”, remarcó.

Población objetivo

La campaña apunta a proteger a los grupos con mayor riesgo de complicaciones por influenza.

En esta etapa, la población objetivo incluye a:

Niños de 6 a 24 meses

Embarazadas en cualquier trimestre de gestación

Puérperas , dentro de los primeros diez días posteriores al parto

Personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas , como cardiopatías, diabetes u obesidad

Adultos mayores de 65 años

Uboldi explicó que el operativo avanzará también con personas que residen en instituciones de estadía prolongada, especialmente adultos mayores que tienen dificultades para trasladarse.

“La campaña avanzará con embarazadas en cualquier período de gestación y las que recientemente tuvieron su bebé, con adultos mayores que estén en residencias de estadía prolongada y con las personas que tienen alguna condición de riesgo”, detalló.

Cómo se aplicará la vacuna

Desde la cartera sanitaria recordaron que la vacuna antigripal es gratuita para los grupos contemplados y no requiere orden médica.

Además, puede aplicarse junto con cualquier otra vacuna del Calendario Nacional, por lo que se recomienda aprovechar la visita al centro de salud para revisar y completar los esquemas de vacunación de todo el grupo familiar.

Las dosis se aplicarán en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de la provincia, a medida que se vaya ampliando el cronograma de distribución.

Trabajo conjunto con obras sociales

La estrategia también incluye la participación de distintos actores del sistema sanitario.

Uboldi explicó que la provincia trabaja en conjunto con IAPOS y PAMI, además del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe.

El objetivo es que las personas con cobertura puedan inscribirse en farmacias habilitadas para recibir la vacuna, cuando las dosis estén disponibles en esos puntos.

“La gente que tiene cobertura se podrá inscribir en las farmacias y vacunarse allí cuando tengan disponibilidad de vacunas”, explicó la funcionaria.

Con este esquema, la provincia busca ampliar el acceso a la inmunización y alcanzar rápidamente a los grupos prioritarios, en una campaña que se desplegará durante las próximas semanas en todo el territorio santafesino.