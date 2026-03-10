Así será el formato de competencia del Apertura en ambas zonas

Se ponen en marcha el Apertura de la ASB en sus dos zonas, con un formato de disputa con algunas variantes. Tomá nota

Los 11 participantes del Torneo Apertura 2026 de la ASB jugarán todos contra todos a una rueda. Allí, los ocho mejores iniciarán el camino al título en tanto los tres últimos disputarán un triangular a dos ruedas para definir su posición.

Los cuartos de final serán a un partido en la cancha del mejor ubicado con los siguientes emparejamientos: 1° vs 8° // 2° vs 7° // 3° vs 6° // 4° vs 5°

Semifinal a mejor de 3 encuentros (Formato 1-1-1). Ventaja deportiva para el mejor ubicado

SEMI 1: Gan 1°vs 8° Vs Gan 4° vs 5°

SEMI 2: Gan 2° vs 7° Vs Gan 3° vs 6°

La final será al mejor de tres partidos para definir el campeón y clasificado a la Copa Santa Fe 2026.

La disputa de la zona A2 del Apertura

Los 11 participantes del ascenso en el primer semestre de 2026 jugarán todos contra todos a una rueda, donde los ocho mejores irán por el título y ascenso al Prefederal del segundo tramo de la temporada.

Asimismo, los tres últimos disputarán un triangular a dos ruedas para definir su posición.

Los cuartos de final serán a un partido en la cancha del mejor ubicado con los siguientes emparejamientos: 1° vs 8° // 2° vs 7° // 3° vs 6° // 4° vs 5°

Semifinal a mejor de 3 encuentros (Formato 1-1-1). Ventaja deportiva para el mejor ubicado

SEMI 1: Gan 1°vs 8° Vs Gan 4° vs 5°

SEMI 2: Gan 2° vs 7° Vs Gan 3° vs 6°

La final será al mejor de tres partidos para definir el campeón y clasificado al Prederal 2026.