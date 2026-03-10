Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Independiente y Unión

Unión acumula tres victorias consecutivas y visita a Independiente con la intención de seguir firme en los puestos de clasificación

10 de marzo 2026 · 19:30hs
Prensa Unión
Prensa Unión
Prensa Unión

Unión intenta prolongar su gran presente visitando este martes a Independiente, en un duelo clave por la Zona A del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports Premium.

Comenzó el partido: Unión visita a Independiente

Por la fecha 10 de la zona A del Apertura, Independiente y Unión juegan en el Libertadores de América.

Unión festejo

7 minutos: Unión ya le muestra los dientes a Independiente

Unión presiona alto, le corta los circuitos a Independiente y rápidamente lo incomoda.

Rafael Profini
13 minutos: Unión se pone en ventaja ante Independiente

De penal, Tarragona pone en ventaja 1-0 a Unión ante Independiente.

19 minutos: Unión es implacable y aumenta el marcador

Ahora apareció Cuello para que Unión le gane a Independiente 2-0 en Avellaneda.

23 minutos: el VAR anula otro gol de Unión

Unión tiene un andar infernal en Avellaneda y el VAR le frustró el gol a Palacios.

31 minutos: Unión supera a Independiente en todos lados

Unión es claramente superior y no deja jugar a un perdido Independiente. Gana el Tate 3-0.

38 minutos: Unión sigue igual y ahora le gana 3-0

Golazo de Mateo Del Blanco para que Unión supere 3-0 a Independiente.

46' minutos: Independiente descontó ante Unión

Llegó Pussetto para alcanzar el descuento 3-1 ante Unión.

Final del primer tiempo: Unión vence a Independiente

Concluyó el acto inicial en el Libertadores de América, con el triunfo parcial de Unión 3-1 ante Independiente.

Unión festejo

Comenzó el segunto tiempo: Unión quiere liquidar a Independiente

Se puso en marcha el complemento en el Avellaneda, con la victoria de Unión 3-1 ante Independiente.

3 minutos ST: Independiente llega a otro descuento ante Unión

Merlos sancionó un penal dudos y Avalos lo cambió por gol para que Independiente ahora esté abajo 3-2 ante Unión.

11 minutos ST: Madelón pide paciencia en Unión

En un partido lleno de emociones y caliente, llegan las indicaciones del DT para que Unión no se salga del libreto, ya que la presión era de Independiente, que iba a los empujones.

Leonardo Madelón
18 minutos ST: Unión le clava un puñal a Independiente

Unión estira la ventaja 4-2 con el gol de Maizon Rodríguez.

23 minutos ST: Independiente respone otra vez en un partidazo

Nuevamente Avalos marca para dejar las 4-3 las cosas entre Independiente y Unión.

Formaciones de Independiente y Unión

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo del Blanco; Brahian Cuello, Rafael Profini, Mauro Pittón y Julián Palacios; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Gol: PT 13' Cristian Tarragona, de penal (U), 19' Brahian Cuello (U), 38' Mateo Del Blanco (U) y 46' Ignacio Pussetto (I); ST 3' y 23' Gabriel Ávalos, de penal (I) y 18' Maizon Rodríguez (U).

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fabrizio Llobet.

Unión Independiente Apertura
