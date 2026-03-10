El minuto a minuto del partido entre Independiente y Unión

Unión acumula tres victorias consecutivas y visita a Independiente con la intención de seguir firme en los puestos de clasificación

Unión intenta prolongar su gran presente visitando este martes a Independiente, en un duelo clave por la Zona A del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports Premium.