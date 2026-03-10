Unión intenta prolongar su gran presente visitando este martes a Independiente, en un duelo clave por la Zona A del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports Premium.
El minuto a minuto del partido entre Independiente y Unión
Unión acumula tres victorias consecutivas y visita a Independiente con la intención de seguir firme en los puestos de clasificación
Por Ovación
Formaciones de Independiente y Unión
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo del Blanco; Brahian Cuello, Rafael Profini, Mauro Pittón y Julián Palacios; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Gol: PT 13' Cristian Tarragona, de penal (U), 19' Brahian Cuello (U), 38' Mateo Del Blanco (U) y 46' Ignacio Pussetto (I); ST 3' y 23' Gabriel Ávalos, de penal (I) y 18' Maizon Rodríguez (U).
Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Fabrizio Llobet.