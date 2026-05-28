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Copa Concejo 0.0%: CCU, el Concejo y la Liga Santafesina presentan un torneo en apoyo a los clubes regionales

A través de una articulación público-privada, se anunció el acompañamiento al programa pedagógico “Con Valores Ganamos Todos” y la promoción del disfrute responsable y el bienestar en el marco del fútbol regional.

28 de mayo 2026 · 00:50hs
Copa Concejo 0.0%: CCU, el Concejo y la Liga Santafesina presentan un torneo en apoyo a los clubes regionales

En el marco de una alianza estratégica público-privada, el Concejo Municipal de Santa Fe, la Liga Santafesina de Fútbol y CCU Argentina presentaron oficialmente la Copa Concejo 0.0%. El torneo, cuyo lanzamiento tuvo lugar en el Patio de la Cervecería, nace con el objetivo de fortalecer a los clubes regionales y potenciar su rol como espacios de inclusión y desarrollo social.

A través de este acuerdo, las instituciones anunciaron su apoyo conjunto al Programa Provincial “Con Valores Ganamos Todos”, una iniciativa impulsada por la Liga Santafesina que ofrece capacitaciones gratuitas en diversas localidades de la provincia. El ciclo formativo está destinado a dirigentes, entrenadores y familias, abordando herramientas clave de pedagogía deportiva, conocimientos técnicos, preparación física y convivencia ciudadana.

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Compromiso con el desarrollo y el disfrute responsable

La acción colaborativa contempla el aporte de CCU Argentina para el desarrollo de los módulos educativos y la integración de activaciones institucionales durante las etapas finales del campeonato. Mediante la incorporación de Heineken 0.0% y su bebida isotónica Full Sport, se buscará acompañar el tradicional "tercer tiempo" de los deportistas y aficionados, promoviendo el concepto de disfrute responsable y el bienestar en los entornos sociales del fútbol.

"El deporte es un gran articulador social y en los clubes de las ligas se aprende mucho más que a jugar al fútbol. Por eso, desde CCU, nos parece clave apoyar el Programa Valores que propone estos espacios de formación y encuentro. Conectar estas experiencias con el disfrute que genera el fútbol en la región, y hacerlo de la mano de una alternativa como Heineken 0.0%, y nuestra isotónica Full Sport es una gran manera de estar cerca de nuestra comunidad", comentó Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, destacó que “los clubes cumplen un rol fundamental dentro de la comunidad. Son espacios donde miles de chicos, chicas y familias encuentran pertenencia, formación y valores. Por eso es tan importante que el Estado, el sector privado y las instituciones deportivas puedan trabajar de manera articulada, entendiendo que invertir en los clubes también es invertir en la comunidad”.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, expresó que “siempre nos van a encontrar trabajando por una buena convivencia ciudadana. Esta acción que hoy estamos lanzando junto a CCU y la Liga tiene ese objetivo. Porque el deporte es un pilar fundamental para transmitir valores, respeto y trabajo en equipo. Y, además, queremos transmitir un mensaje claro: que se puede celebrar sin alcohol, fomentando el consumo responsable”.

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Impacto social y territorio

Con la Copa Concejo 0.0%, CCU Argentina da continuidad a sus programas de sustentabilidad bajo la plataforma institucional "Full Responsable", una estrategia 360° orientada a promover la moderación y el consumo consciente en la comunidad mediante el uso de tecnología, intervenciones en ámbitos universitarios y presencia en eventos masivos.

A través de esta colaboración, CCU impulsa la cultura del encuentro, identificando al deporte amateur como un escenario clave donde el valor de compartir trasciende la competencia deportiva.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en los mercados de sidras y aguas puras y saborizadas, y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Salta Cautiva y Kunstmann; las sidras Real, La Victoria y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón y Ö-61; los piscos Mistral y Control C; y en la categoría de analcohólicos, las aguas puras y saborizadas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío, y las bebidas isotónicas Full Sport.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo y con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 2.000 personas de manera directa, posee 7 plantas industriales, 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 100 distribuidores.

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