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Racing de Estrasburgo viene por Del Blanco y Unión sueña con una venta millonaria

Racing de Estrasburgo está decidido en quedarse con el lateral izquierdo de Unión, Mateo Del Blanco. Hay varios equipos más en la puja

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 15:55hs
Racing de Estrasburgo viene por Del Blanco y Unión sueña con una venta millonaria

UNO Santa Fe | José Busiemi

En Unión comenzó el verdadero tiempo de las decisiones. Con Leonardo Madelón pendiente de su continuidad y la dirigencia enfocada en reordenar el escenario económico y futbolístico, el mercado de pases ya empezó a moverse fuerte alrededor de uno de los nombres más importantes del semestre: Mateo Del Blanco.

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Si bien desde hace semanas existen sondeos y seguimientos desde el exterior, ahora apareció una señal mucho más concreta. Racing de Estrasburgo de Francia es hoy el que lidera la carrera por quedarse con el lateral izquierdo y estaría dispuesto a ejecutar la opción de compra fijada en 2.500.000 dólares.

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Racing de Estrasburgo viene por Del Blanco en Unión

Vale recordar que la cláusula debe ser accionada por el futbolista, para luego concretarse el traspaso mediante el habitual mecanismo administrativo entre clubes. Todo, además, es al contado, un detalle que en Santa Fe observan con enorme atención.

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En el mundo Unión saben que el próximo mercado estará inevitablemente atravesado por la necesidad de generar ingresos fuertes para equilibrar las arcas. Dentro de ese contexto, Del Blanco aparece hoy como el principal activo exportable del plantel.

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El crecimiento del lateral durante el Apertura no pasó desapercibido. Su despliegue ofensivo, capacidad de desequilibrio y personalidad para jugar hicieron que su nombre empezara a instalarse rápidamente en distintas carpetas europeas. Pero hasta acá, Estrasburgo es el que más decidido parece estar.

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Más allá de que existen otros clubes monitoreando la situación, el conjunto francés tomó ventaja y se posiciona como el principal candidato a concretar la transferencia. Por eso, las próximas semanas asoman decisivas para terminar de definir un movimiento que puede marcar el mercado rojiblanco. Con el equipo licenciado, la pelota ahora está del lado de la dirigencia y la dirección deportiva.

Unión Mateo Del Blanco Racing de Estrasburgo
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