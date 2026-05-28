Scaloni recortó la prelista del Mundial y dejó afuera a Mastantuono

Franco Mastantuono no será convocado por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 con la Selección Argentina y sería de los primeros recortes de la prelista

El atacante Franco Mastantuono no será convocado por el entrenador Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina y sería de los primeros recortes de la prelista.

Aunque la lista definitiva recién se conocerá este viernes, la ausencia del volante del Real Madrid ya está confirmada y representa una de las decisiones más sorpresivas de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, según el periodista Gastón Edul.

Mastantuono quedaría fuera del Mundial

La decisión pasa exclusivamente por lo futbolístico, ya que el cuerpo técnico sigue considerando al zurdo de 18 años como una de las grandes apariciones del fútbol argentino, aunque su escaso protagonismo en Real Madrid lo hizo perder terreno frente a otros nombres de características similares, como Giovani Lo Celso y Valentín Barco, ambos mejor posicionados en la consideración de Scaloni.

Mastantuono había irrumpido con fuerza tras sus actuaciones en River e incluso llegó a utilizar la camiseta número 10 de Lionel Messi durante las eliminatorias sudamericanas, y su llegada al club español despertó una enorme expectativa.

En sus primeros partidos, hasta Xabi Alonso destacó públicamente su talento; sin embargo, el rendimiento del mediocampista cayó junto al flojo presente colectivo del Merengue y las críticas comenzaron a multiplicarse en el Santiago Bernabéu, sobre todo por los 63,2 millones de euros que el Real Madrid pagó por su pase.

Una pubalgia también complicó su temporada, le quitó continuidad en un momento clave y, después, con Álvaro Arbeloa como entrenador interino, quedó relegado detrás de futbolistas como Arda Güler y Brahim Díaz.

Los números reflejan un año irregular: disputó 35 partidos, apenas 17 como titular, convirtió tres goles y dio una asistencia. Con la Selección argentina suma cuatro presencias y solo una desde el arranque.