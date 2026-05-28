Desde Belgrano admitieron que avanzarán con Unión por Thiago Cardozo

Marcelo Carranza, vicepresidente del Pirata, reconoció el dinero pendiente por Agustín Colazo y destacó el impacto que tuvo el arquero uruguayo en la campaña del título.

La continuidad de Thiago Cardozo en Belgrano empieza a transformarse en uno de los temas más importantes del mercado de pases para Unión . Mientras el club cordobés analiza ejecutar la opción de compra de 1.200.000 dólares por el 65% de la ficha del arquero uruguayo, desde el Pirata reconocieron públicamente que todavía mantienen una deuda con el Tate por el pase de Agustín Colazo.

El vicepresidente tercero de Belgrano, Marcelo Carranza, habló con Sol Play (FM 91.5) sobre la situación y dejó abierta la posibilidad de que ambos temas puedan terminar vinculándose en una misma negociación.

“Tenemos la mejor relación con Unión”

Carranza intentó bajarle dramatismo a la deuda que mantiene Unión con Belgrano por Agustín Colazo y explicó que se trata de situaciones habituales dentro del fútbol argentino.

“Es natural. Los pases no se pagan en efectivo, son en varias cuotas y es normal”, afirmó el dirigente.

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Sin embargo, también reconoció el complicado contexto económico que atraviesan los clubes y cómo muchas veces los pagos se demoran más de lo previsto.

“Hoy todos los clubes tienen problemas entre sí. Unión está con Racing, Colón con Platense y así pasa en todos lados”, sostuvo.

De todos modos, el dirigente remarcó que la relación institucional entre ambas entidades sigue siendo buena y eso podría facilitar futuras charlas. “Tenemos la mejor relación con Unión”, aseguró.

Belgrano quiere quedarse con Cardozo

Más allá de la cuestión económica, en Córdoba no esconden el deseo de retener a Thiago Cardozo, uno de los grandes protagonistas del Belgrano campeón.

Carranza elogió el nivel del arquero uruguayo y destacó especialmente su aporte en los partidos decisivos. “Nos aportaron un arquero que realmente pareció arquero campeón en varios pasajes”, expresó.

Además, recordó sus actuaciones ante Chacarita Juniors y Talleres, claves en el camino al título.

“La verdad que Thiago mostró una calidad enorme, pero además una gran calidad humana. Desde el día que llegó se comprometió con el plantel y con el club”, agregó.

Incluso contó una anécdota que refleja la identificación rápida del arquero con la institución. “Lo primero que preguntó cuando llegó fue si ya había un arquero uruguayo campeón en Belgrano. Cuando le dijeron que no, se puso contento porque quería hacer historia”, reveló.

Unión espera una definición

Mientras tanto, en Santa Fe siguen atentos a la postura definitiva de Belgrano. La opción de compra por Cardozo representa un ingreso muy importante para Unión, aunque también aparece en escena la deuda pendiente por Colazo, situación que podría terminar formando parte de una negociación integral entre ambos clubes.

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Por ahora, el escenario sigue abierto. Belgrano quiere quedarse con Cardozo, Unión espera cobrar y las próximas semanas serán decisivas para conocer cómo termina una operación que involucra dinero, deudas pendientes y a uno de los arqueros más determinantes del fútbol argentino en el último semestre.