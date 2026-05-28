Por Ovación

28 de mayo 2026 · 14:42hs
Apertura Liga Próximo: Gimnasia se convirtió en el primer semifinalista

Gimnasia y Esgrima batió este miércoles por la noche a CUST en el Húngaro Crespi y sacó el boleto para instalarse entre los cuatro mejores del primer certamen Apertura de la Liga Próximo en la ASB.

TORNEO APERTURA - LIGA PRÓXIMO - CUARTOS DE FINAL

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

Gimnasia 72 (Juan Montenegro 16) - CUST 59 (Luca Nanzer 21)

VIERNES 29 DE MAYO

21.30 República del Oeste vs. Regatas (SF)

21.30 Unión (SF) vs. Alma Juniors (pasará a reprogramación)

21.30 Rivadavia Juniors vs. Santa Rosa (pasará a reprogramación)

TORNEO APERTURA - LIGA PRÓXIMO - CUARTOS DE FINAL

RONDA DEL 9° AL 12° LUGAR

VIERNES 29 DE MAYO

21.30 Almagro vs. El Quillá

RONDA DEL 13° AL 15° LUGAR

VIERNES 29 DE MAYO

21.30 Colón (SF) vs. Banco Provincial

