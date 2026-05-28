Gimnasia y Esgrima batió este miércoles por la noche a CUST en el Húngaro Crespi y sacó el boleto para instalarse entre los cuatro mejores del primer certamen Apertura de la Liga Próximo en la ASB.
Apertura Liga Próximo: Gimnasia se convirtió en el primer semifinalista
Por Ovación
28 de mayo 2026 · 14:42hs
TORNEO APERTURA - LIGA PRÓXIMO - CUARTOS DE FINAL
MIÉRCOLES 27 DE MAYO
Gimnasia 72 (Juan Montenegro 16) - CUST 59 (Luca Nanzer 21)
VIERNES 29 DE MAYO
21.30 República del Oeste vs. Regatas (SF)
21.30 Unión (SF) vs. Alma Juniors (pasará a reprogramación)
21.30 Rivadavia Juniors vs. Santa Rosa (pasará a reprogramación)
RONDA DEL 9° AL 12° LUGAR
VIERNES 29 DE MAYO
21.30 Almagro vs. El Quillá
RONDA DEL 13° AL 15° LUGAR
VIERNES 29 DE MAYO
21.30 Colón (SF) vs. Banco Provincial