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El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

Se conoció un relevamiento de mercado donde Colón cuenta con uno de los jugadores que más se revalorizó y también otros que tuvieron un efecto contrario. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 15:20hs
El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

En medio de un tramo decisivo de la temporada y con la pelea por la cima entrando en zona caliente, se conoció un relevamiento de mercado que captó la atención de muchos en Colón. La última actualización del prestigioso sitio Transfermarkt dejó al descubierto cómo algunos rendimientos empiezan a impactar.

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La explosión de Lago en Colón

En este caso, directamente en la cotización de los futbolistas y, en el Sabalero, hay un nombre que sobresale por encima del resto: Ignacio Lago. El extremo atraviesa el mejor momento y su crecimiento ya no pasa solamente por lo futbolístico. Es la figura y goleador del torneo. Con esto, aparece ahora como uno de los jugadores de la Primera Nacional que más incrementó su valor de mercado.

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La explosión del atacante va de la mano con su influencia dentro del equipo. En un Colón que por momentos encontró dificultades para sostener regularidad colectiva, el delantero logró marcar diferencias, transformándose en una pieza decisiva y muchas veces en el principal argumento ofensivo.

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Los que perdieron cotización

El informe también dejó un contraste fuerte dentro del plantel. Federico Lértora, uno de los nombres de mayor jerarquía, experimentó una caída en su cotización. Un escenario que responde, principalmente, al cambio de contexto competitivo tras dejar el fútbol mexicano para desembarcar en la Primera Nacional. Lo mismo que el paraguayo Sebastián Olmedo.

Más allá de que los números de Transfermarkt funcionan como una referencia estimativa y no como valores definitivos de negociación, el relevamiento sirve para dimensionar el presente de ciertos futbolistas y cómo el mercado empieza a mirar con otros ojos algunas actuaciones.

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Todo esto se da mientras Colón ingresa en una etapa que puede marcar buena parte de su destino en el campeonato. El equipo afrontará cuatro partidos fuera de Santa Fe en sus próximos cinco compromisos, una secuencia exigente que puede potenciar definitivamente su candidatura o generar un freno en la pelea por el ascenso.

Colón Ignacio Lago Transfermarkt
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