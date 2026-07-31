Choque fatal en la Autopista Santa Fe-Rosario: dos personas perdieron la vida cerca de Monje

El accidente ocurrió este viernes por la tarde a la altura de la localidad de Monje, en el kilómetro 64 de la mano con sentido hacia Rosario. Bomberos confirmaron el fallecimiento de dos personas y el tránsito permanece restringido por el operativo de emergencia.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 64, mano hacia Rosario, cerca de la localidad de Monje.

Dos personas perdieron la vida este viernes por la tarde como consecuencia de un violento choque entre un automóvil y un camión sobre la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de la localidad de Monje.

El siniestro se produjo en el kilómetro 64 de la mano que conduce hacia Rosario. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron, lo que motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Operativo en la zona

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Barrancas, cuyos integrantes confirmaron el fallecimiento de las dos personas involucradas en el automóvil como consecuencia del fuerte impacto.

LEER MÁS: Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

También trabajaron efectivos policiales y personal de asistencia para asegurar la zona, realizar las primeras pericias y coordinar las tareas de remoción de los vehículos siniestrados.

Tránsito con demoras

Como consecuencia del operativo, la circulación sobre la autopista permanece parcialmente restringida y se registran importantes demoras para quienes transitan en dirección a Rosario.

Desde los equipos de emergencia recomendaron circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar y prever demoras hasta que finalicen las tareas de asistencia y despeje de la calzada.