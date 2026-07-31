El crimen de "Pelusa" Farías quedó a un paso del juicio por jurados: la querella insistirá con la prisión perpetua

La audiencia preliminar ingresó en un cuarto intermedio mientras las partes acuerdan las pruebas y los testigos que llegarán al debate oral. El juez Pablo Spekuljak fue designado para conducir el histórico juicio por jurados.

La investigación por el homicidio del cambista Carlos Alberto "Pelusa" Farías entró en su etapa final rumbo al juicio por jurados. La audiencia preliminar pasó a un cuarto intermedio, en una instancia clave del proceso en la que la Fiscalía, la querella y la defensa delimitan las pruebas, los testigos y los hechos que serán presentados ante el tribunal popular.

"Estas audiencias son para ponerse de acuerdo entre las dos partes. Yo represento a la familia de la víctima y, junto con la Fiscalía y la defensa, delimitamos qué circunstancias se darán por probadas en el debate. Es una instancia técnica que evita jornadas innecesarias para un jurado popular", explicó el abogado querellante Martín Risso Patrón, en diálogo con LT10.

Qué ya está acordado

Entre los aspectos sobre los que existe consenso figura que Farías se dedicaba a la compraventa informal de divisas y que las cámaras de seguridad registraron el ingreso de la víctima junto al imputado Augusto Monzón al local de indumentaria "California Bay", ubicado sobre la peatonal San Martín. También quedó acreditado que el acusado abandonó el comercio solo.

Sin embargo, persisten diferencias centrales entre las partes. Mientras la acusación sostiene que Monzón ingresó con un plan previamente diseñado para robar y asesinar a Farías, la defensa mantiene que ambos se encontraron para concretar una operación de compraventa de dólares.

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Además, la representación del imputado solicitó excluir algunos testimonios por considerarlos "de concepto", planteo que fue rechazado por la querella, que sostiene que existen elementos para demostrar que Monzón tenía acceso irregular al local mediante llaves sustraídas.

El juicio por jurados

En paralelo al avance de la audiencia preliminar, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) ya sorteó al magistrado que encabezará el debate oral. El juez designado fue Pablo Spekuljak, quien tendrá a su cargo el proceso bajo el sistema de juicio por jurados.

La causa llegó a esta instancia luego de que el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Nicolás Falkenberg, admitiera formalmente la acusación presentada por el fiscal Estanislao Giavedoni y habilitara el paso al juicio.

El debate será resuelto por un jurado popular integrado por doce ciudadanos.

La acusación

En el banquillo de los acusados estará Augusto Monzón, de 24 años, quien permanece detenido con prisión preventiva en la cárcel de Coronda.

La Fiscalía y la querella sostienen que el imputado cometió un homicidio criminis causa, es decir, que asesinó a Farías para concretar y asegurar el robo de aproximadamente 20.000 dólares y del teléfono celular de la víctima.

Por ese motivo, ambas partes adelantaron que solicitarán la pena de prisión perpetua, la única prevista para esa figura del Código Penal.

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La reconstrucción del crimen

Según la hipótesis acusatoria, el 21 de febrero de 2024 Monzón citó a Farías dentro del local "California Bay" simulando una operación cambiaria.

Una vez en el interior del comercio, lo atacó violentamente, provocándole lesiones fatales. Luego ocultó el cuerpo en un depósito, tomó el dinero y abandonó el lugar en soledad.

El cadáver fue hallado dos días después, mientras que las cámaras de videovigilancia resultaron determinantes para reconstruir la secuencia del hecho e identificar al sospechoso.

La defensa

La estrategia defensiva buscaba sostener que Monzón no tuvo intención de matar y que la muerte se produjo de manera accidental durante una agresión física, una hipótesis compatible con la figura del homicidio preterintencional, que prevé una pena significativamente menor.

No obstante, ese planteo quedó momentáneamente en suspenso luego de que el abogado Gustavo Abraham renunciara a la defensa del imputado, quien deberá designar un nuevo representante legal antes del inicio del juicio.

La querella anticipó que el debate oral se desarrollará durante este año, una vez concluyan las audiencias preliminares y el Poder Judicial fije la fecha definitiva del juicio por jurados.