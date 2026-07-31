El Hospital Cullen realizó por primera vez una cirugía cardiovascular inédita en la salud pública santafesina

El efector concretó la primera intervención con la técnica de Tirone David en un hospital público del centro-norte santafesino. El procedimiento permitió tratar una grave disección de aorta sin reemplazar la válvula aórtica de la paciente.

Hospital Cullen: Realizó por primera vez una cirugía cardiovascular inédita en la salud pública santafesina.

El Hospital José María Cullen concretó un nuevo avance en cirugía cardiovascular al realizar por primera vez, en un efector público del centro-norte de la provincia, una intervención con la técnica de Tirone David, un procedimiento de alta complejidad que permite conservar la válvula aórtica natural del paciente mientras se reemplaza la porción enferma de la aorta.

La cirugía fue practicada a una mujer de 52 años que padecía una disección de aorta, una patología potencialmente mortal que provoca el desgarro de las capas de la principal arteria del organismo.

Para el director del hospital, Bruno Moroni, el logro responde a una política sostenida de fortalecimiento del sistema público de salud.

"Este logro refleja una decisión estratégica del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, para desarrollar este tipo de procedimientos innovadores y de alta complejidad en el sistema público. El objetivo es que los santafesinos puedan acceder a las técnicas más avanzadas sin tener que trasladarse a otros efectores de la provincia o del país", sostuvo.

Además, destacó que el crecimiento del servicio es resultado de la formación de equipos especializados y de la inversión en tecnología, equipamiento e infraestructura. "Estos avances posicionan al Cullen como un centro de referencia regional y, sobre todo, se traducen en una mejor atención y calidad de vida para los pacientes", afirmó.

Una técnica de alta complejidad

La intervención estuvo a cargo del equipo de Cirugía Cardiovascular del hospital.

El cirujano cardiovascular Marcos Kalbermatten explicó que la principal ventaja del procedimiento consiste en preservar la válvula aórtica original.

"El beneficio principal es que la paciente conserva su válvula nativa. En lugar de reemplazarla por una prótesis, se reconstruyó toda la anatomía y se la reimplantó dentro de un tubo protésico que sustituyó la aorta enferma", indicó.

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La técnica fue desarrollada en 1992 por el cirujano canadiense Tirone David y actualmente se aplica únicamente en centros altamente especializados debido a su complejidad.

"Es una cirugía muy artesanal y desafiante. Requiere personal muy entrenado, tecnología específica y un trabajo coordinado de múltiples especialidades, condiciones con las que hoy cuenta el Cullen", remarcó Kalbermatten.

Hasta ahora, este tipo de pacientes era tratado mediante el reemplazo tanto de la aorta como de la válvula aórtica por prótesis. La nueva técnica evita esa sustitución y preserva el funcionamiento natural del corazón.

Un trabajo interdisciplinario

La operación requirió la participación de un amplio equipo integrado por cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, perfusionistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, médicos recuperadores y profesionales de distintas áreas del hospital que intervinieron en la evaluación, preparación y seguimiento de la paciente.

La consolidación del servicio de Cirugía Cardiovascular permitió además dejar atrás la modalidad de tercerización de estas prácticas y avanzar hacia la resolución integral dentro del propio hospital.

Actualmente, el Cullen también realiza procedimientos mínimamente invasivos, cirugías coronarias sin circulación extracorpórea y técnicas avanzadas de reparación valvular.

"El objetivo es ofrecer a quienes dependen exclusivamente de la salud pública un nivel de atención de excelencia, y esta cirugía demuestra que es posible", sostuvo Kalbermatten.

Desde la conformación del servicio ya se realizaron cerca de 80 intervenciones cardiovasculares y la meta es alcanzar las 100 cirugías anuales, consolidando al Hospital Cullen como un centro de referencia regional.

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"Me salvaron la vida"

A pocos días de la operación, Karina Zavala, de 52 años, destacó su recuperación y el trabajo del equipo médico.

"Me siento muy bien. No me duele nada", expresó.

La paciente había ingresado al hospital con un cuadro de fatiga y dificultad respiratoria. Tras los estudios correspondientes se detectó la disección de aorta que motivó la intervención.

"Son excelentes profesionales. Desde la enfermera hasta el último médico. A todos ellos les voy a estar eternamente agradecida porque me salvaron la vida con esta cirugía", afirmó.