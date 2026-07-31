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Impactante tornado en una zona rural del sur de Santa Fe: emitieron un alerta por tormentas y granizo en toda la región

Ocurrió en una zona rural y no se reportaron heridos. El centro y sur de Santa Fe sigue bajo alerta amarillo y naranja por fuertes precipitaciones

31 de julio 2026 · 18:14hs
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Impactante tornado en una zona rural del sur de Santa Fe: emitieron un alerta por tormentas y granizo en toda la región

Impactante tornado en una zona rural del sur de Santa Fe: emitieron un alerta por tormentas y granizo en toda la región

Julio cierra con un brusco cambio de escenario meteorológico en la región. Este viernes, las condiciones atmosféricas desmejoraron desde media tarde de manera notable y se comenzaron a registrar hechos más severos cerca de Rosario, como la ocurrencia de un tornado en una zona rural.

El fenómeno se reportó en las primeras horas de la tarde en la zona de Bernardo de Irigoyen, en el departamento San Jerónimo.

LEER MÁS: Santa Fe bajo alerta por tormentas fuertes: advierten por ráfagas, granizo y hasta 50 milímetros de lluvia

Para ese sector de la provincia, rige un alerta amarillo por tormentas que se prolongará hasta la mañana del sábado inclusive. En el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el aviso, se indica: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

Cómo sigue el tiempo en Santa Fe

Luego de una mañana pesada y un mediodía casi de verano, el cielo en la ciudad de Santa Fe comenzó a volverse amenazante pasadas las 17.

Para la ciudad, rige un alerta naranja por tormentas fuertes para la madrugada de este sábado, que bajará a amarillo hacia la mañana.

El primer día del fin de semana comenzará con tormentas fuertes pero irá mejorando con el correr de las horas: se espera cielo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde. De todos modos, la temperatura no tendrá grandes alteraciones por la mínima se ubicará en 15ºC y la máxima llegará a 21ºC.

tornado Tormentas lluvias Santa Fe
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