Las empresas prestatarias sumarán nuevos coches a distintas líneas de la ciudad a partir de la próxima semana. La renovación permitirá mejorar el confort, la accesibilidad y la seguridad de los pasajeros, en el marco del plan de modernización del sistema de transporte que impulsa el municipio.

Renovación del transporte en Santa Fe: suman 28 colectivos a las líneas urbanas desde la semana que viene

Renovación del transporte en Santa Fe: suman 28 colectivos a las líneas urbanas desde la semana que viene

La Municipalidad de Santa Fe anunció la incorporación de 28 nuevos colectivos al sistema de transporte urbano de pasajeros, una medida que permitirá continuar con la renovación de la flota y mejorar el servicio que utilizan diariamente miles de vecinos.

Las unidades comenzarán a circular desde la próxima semana y forman parte del proceso de modernización que el Ejecutivo local lleva adelante junto a las empresas prestatarias, con el objetivo de ofrecer vehículos más modernos, accesibles, seguros y confortables.

Con esta nueva incorporación, la ciudad consolida el recambio iniciado durante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, que en el último año ya permitió sumar otras 50 unidades al sistema.

Crece la cantidad de viajes en colectivos renovados

Desde el municipio destacaron que el impacto del recambio ya se refleja en la calidad del servicio.

Al comienzo de la actual gestión, apenas el 3% de los kilómetros recorridos por los usuarios se realizaba en colectivos nuevos. Tras las primeras incorporaciones, ese porcentaje ya alcanza el 40% y continuará aumentando con la llegada de estas nuevas unidades y otras previstas para los próximos meses.

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La renovación busca reducir la antigüedad promedio de la flota y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros.

Qué líneas recibirán las nuevas unidades

El Grupo Autobuses incorporará cinco colectivos cero kilómetro que serán destinados a las líneas 8, 11, 13, 16 y 18.

Las nuevas unidades cuentan con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, sistema de monitoreo en tiempo real y mejores condiciones de confort para los usuarios.

Además, la empresa sumará otras 17 unidades modelos 2017 y 2018 que reemplazarán a colectivos de mayor antigüedad. Estos vehículos prestarán servicio en las líneas 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16 y 18.

Todas las unidades son de piso bajo para facilitar la accesibilidad y tres de ellas son articuladas, lo que permitirá incrementar la capacidad de transporte en los recorridos de mayor demanda.

ERSA también renueva su flota

Por su parte, el Grupo ERSA incorporará seis colectivos modelo 2023 que serán destinados a la línea 1.

Desde la Municipalidad señalaron que estas incorporaciones forman parte de una política sostenida para mejorar el sistema de transporte urbano mediante la renovación progresiva de la flota, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades de los usuarios santafesinos.