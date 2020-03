Coronavirus: "No tenemos circulación en la provincia"

Este jueves se brindó en la Casa de Gobierno una conferencia de prensa para informar sobre el estado de la pandemia del coronavirus en la provincia de Santa Fe. Carolina Cudós, directora de Epidemiología de Santa Fe, aclaró este jueves que no hay circulación del virus en el territorio santafesino. Lo hizo un día después que eso fuera afirmado por Sonia Martorano, secretaria del Ministerio de Salud junto al gobernador, Omar Perotti, también en conferencia de prensa.

Cudós detalló que se investigó a pacientes que fueron confirmados pero que no habían viajado y se descubrió que sí estuvieron en contacto con viajeros o que estuvieron en otras provincias.

Por otra parte, confirmó que hasta las 9 de este jueves, se confirmaron cuatro casos más en relación a ayer a la noche. "Son 43 casos en la provincia de Santa Fe. Son pacientes que tienen residencia en la provincia de Santa Fe pero 40 fueron diagnosticados acá y otras tres estuvieron atendidos y permanecen internados en otras provincias: Córdoba, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Todos los casos presentan buena evolución", dijo la directora.

"La mayoría de los pacientes han tenido un antecedente de viaje, un contacto con viajeros o con un caso confirmado. Hay algunos casos se encuentran en investigación porque el nexo de haber estado con personas infectadas no es tan claro", agregó.

Sobre la rectificación a la confirmación de la circulación de ayer, amplió: "Se que hizo ruido, por eso queremos aclarar. Son personas que en el primer interrogatorio no tuvieron ningún contacto y luego cuando se vuelve a interrogar, estuvo en contacto con una persona que vino de Bélgica, de Italia y Francia pero esa persona estuvo asintomática. Luego tenemos un solo paciente que aparentemente no tuvo contacto que presenta una insuficiencia renal crónica pero es un caso aislado y después los otros viajaron a Capital Federal y Chaco".

"Se considera epidemiológicamente, acordado con Nación, que todavía no estamos con una circulación en la comunidad. Son casos aislados que por ahí no cierran completamente, pero cuando uno empieza a investigar un poco más a fondo se encuentra que si hubo un contacto. Por eso, para poder dar tranquilidad a la población, afirmamos que no tenemos circulación viral en la población".

"Tenemos dos personas que han adquirido el coronavirus en provincias que tienen mayor circulación como ser Chaco y Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 80 casos en estudios. Entran pacientes que ingresan día a día, luego si realmente corresponden a casos o no y si se estudian. Estos cuatro casos nuevos estaban aislados y son de la semana pasada, sus estudios habían sido enviados al Melbrán, no son casos de ahora. Ahora estamos haciendo los estudios en el instituto Cemar en Rosario, que los resultados los estamos haciendo en 48 horas", agregó.

Y concluyó sobre este punto: "Lo importante es que la persona que es un caso confirmado no puede salir del hogar, pero si el familiar que lo está cuidando está asintomático, si puede salir de la casa. Siempre que se se encuentre asintomático. Si no pueden cumplir el aislamiento en el hogar directamente se lleva a internación, es lo que se está haciendo. Además hay un protocolo de seguimiento de todos los casos. Incluso estamos pensando en hacer los aislamientos en hoteles, para asegurar la cuarentena".

Médico del 107

Al ser consultada por el caso de un médico del 107 que dio positivo por coronavirus, Cudós explicó que el hombre hizo su última guardia la hizo 48 horas antes de presentar síntomas. Y explicó: "Todos sabemos que no contagia antes. Entonces las personas que estuvieron en el 107 con él o que fueron trasladadas no tienen ningún riesgo porque la persona no contagiaba".

"Eso lo sabemos de todos los estudios científicos que hay disponibles, que la persona contagia cuando tiene síntomas. Hay algunos estudios que hablan de 24 horas antes, pero esta personas es de dos días antes. Fue interrogado en varias oportunidades y realmente empezó 48 horas antes así que no hay riesgos", aseguró.

Barrio Las Lomas

Sobre el caso de una persona que vive en Las Lomas que dio positivo para coronavirus y se decidió tomar medidas para respetar el aislamiento en todo el barrio santafesino, Cudós apuntó que hay solo otra persona que tuvo contacto muy cercano con ella que es sospechosa porque presenta síntomas, "ya están aisladas ambas y están siendo estudiadas", dijo.

"Y el resto de la comunidad que podría haber tenido un contacto, porque no se sabe exactamente qué contacto que tuvieron, se sabe que hubo un evento medio masivo de índole religiosa, con lo cual por eso se decidió tomar medidas en todo el barrio, una especie de aislamiento para que los que tengan síntomas no puedan salir ni ir y venir. Pero solo es una persona confirmada y una con síntomas. El resto están todos asintomáticas. Recordemos que la persona asintomática no contagia", describió.

"Esta persona de Las Lomas había estado en Chaco, no en Resistencia, sino en la localidad de Castelli por eso cuando uno puede investigar vemos estos casos que son aislados y por eso podemos decir que son puntuales. Cuando se investiga muchas veces se encuentra y que por ahí nos adelantamos en decir que hay circulación local, no estamos en esa instancia", indicó.

Y amplió: "De todos modos estamos siendo amplios en el criterio. Esto quiere decir que si una persona no viajó pero los síntomas son del coronavirus, y tiene un antecedente con una persona de viaje que decía estar asintomática y por ahí los síntomas son una pequeña fiebre o un poquito de dolor de garganta y la persona no lo jerarquiza y dice que estuvo asintomática y en realidad si tuvo síntomas. Por eso son muy pocos los casos, no tenemos circulación en la comunidad".

Vacunas

En relación al calendario de vacunación, Cudós dijo que todavía no está listo el cronograma y que se publicará entre hoy y mañana. Además, aseguró que llegaron las vacunas y detalló: "Esta semana se vacuna al personal de salud, y la siguiente se empieza con la comunidad".