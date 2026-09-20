Los Leones vencieron a Uruguay y jugarán la final en Santa Fe

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped no pasó ningún sobresalto y arrolló a su par de Uruguay por 7-0, en el último encuentro de la etapa clasificatoria

Los Leones cumplieron con los pronósticos. El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped se clasificó este domingo, casi sin despeinarse, para la final por el oro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . El equipo albiceleste consiguió su cuarto triunfo consecutivo en el certamen y vapuleó a Uruguay, por 7-0, en partido de la quinta jornada de la competencia, desarrollada en canchas de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, mantuvo su andar arrollador en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras derrotar con autoridad a Uruguay por 7-0 en el Estadio Ash.

El equipo dirigido por Juan Martín López y Juan Vivaldi impuso condiciones desde el inicio y destrabó el encuentro en el primer cuarto gracias a las conversiones de córner corto de Nicolás Rodríguez al minuto 7 y Mateo Serrano a los 13. La ventaja se amplió en el segundo parcial con un tanto de jugada de Joaquín Costa a los 19 minutos, para irse al descanso con un sólido 3-0.

En el complemento, el seleccionado albiceleste mantuvo el control absoluto de las acciones y estiró las diferencias con un nuevo gol de Costa a los 40 minutos, seguido por las anotaciones de Mateo Torrigiani a los 46, Luca Dulor de córner corto a los 53 y Nicolás Cicileo, quien cerró la goleada de penal a los 57 minutos.

Con una abrumadora estadística de 32 remates al arco y 54 penetraciones al área rival, Argentina sumó una nueva victoria categórica que reafirma su absoluto dominio en la fase inicial del certamen continental. Con el primer puesto del Grupo A asegurado e invicto, Los Leones ya piensan en la gran definición del próximo martes 22 de septiembre, cuando enfrenten a Chile en el partido decisivo por la medalla de oro suramericana.