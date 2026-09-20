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Las Leonas golearon a Perú y ahora irán por el oro frente a Chile

El seleccionado argentino femenino Las Leonas consiguió una abultadísima victoria sobre su par peruano, con Zoe Díaz de Armas como máxima goleadora con cuatro conquistas en Santa Fe.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2026 · 19:46hs
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Las Leonas cerraron la fase de grupo invictas y con un triunfo apabullante ante Perú.

Las Leonas cerraron la fase de grupo invictas y con un triunfo apabullante ante Perú.

El seleccionado femenino de hockey Las Leonas goleó 19 a 1 a Perú en la última fecha de la fase de grupos e irá por el oro frente a Chie el próximo martes 22 a las 15.45 en el estadio de la Asociación Santafesina en la capital provincial. Los 19 goles argentinos fueron convertidos por: póker de Zoe Díaz; hat-trick de Catalina Andrade; dobletes de Lourdes Pisthon, Milagros Alastra, Chiara Ambrosini y Diana Pacheco, y un tanto cada una de Sofía Cairó, Lara Casas, Sol Pagella y Brisa Bruggesser.

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Las Leonas cerraron invictas la fase de grupos en Santa Fe

Las Leonas brillaron en un encuentro sin equivalencias. El representativo femenino argentino del hockey sobre césped no tuvo ninguna contemplación y arrasó al combinado de Perú, por 19-1, en el último encuentro de la ronda clasificatoria del certamen de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El conjunto albiceleste dirimirá la medalla de oro de la competencia este martes, a las 15.45, en la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), ante Chile (7 puntos), que este domingo empató sin tantos frente a Uruguay.

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Desde el comienzo de las acciones quedó demostrado que Argentina fue superior, adueñándose del control de la bocha y el dominio territorial. Por eso no extraño el 4 a 0 con el que Argentina estaba venciendo a las peruanas al cabo del primer cuarto. En el segundo, Las Leonas no sacaron el pie del acelerador, llegó el gol de Caralina Andrade para dejar las cosas 5 a 0. El sexto llegó desde el fijo en una impecable definición de Milagros Alastra. Otro corto, y el 7 a 0 de Chiara Ambrosini desde la base dos fue impecable.

Argentina era claramente superior, cuando Perú perdía la bocha, se generaba una nueva situación ofensiva que en la mayoría de las ocasiones terminaron en goles, en este caso Pacheco y Zoe Diaz para dejar el marcador 9 a 0. Después con la ventaja asegurada, los goles comenzaron a llover en el extremo sur, consumió el tercero que dejó el score 13 a 0 sin problemas. La visita no dispuso de tiros al arco y claramente una nula posesión.

El primer gol del último cuarto fue un golazo con una triangulación fuera de serie para que Sol Pagella de media vuelta y ponga el 14 a 0. El cansancio, porque tuvo que defender todo el partido, Perú se vio claramente superado. Llegaron más y más goles. El descuento de las visitantes llegó a menos de dos minutos del final por una infracción tras un córner corto que terminó en penal y que lanzó Marina Montes para dejar a 19 a 1, que fue como finalizó el cotejo en la capital santafesina.

Síntesis: Argentina 19 - Perú 1

Argentina: Mercedes Artola, Lara Casas, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Emma Knobl, Lourdes Pisthon, Sol Guignet, Pilar Pisyhon, Sofía Cairó, Zoe Díaz, Victoria Falasco, Catalina Andrade y Brisa Bruggesser. DT: Juan López.Perú: Xiomara Bellina, Solange ALonso, Mariana Cáceres, Raisa Correa, Macarena Larrañaga, Jasmin Werner, Daniela Ramírez, Camila Méndez, María Jiménez, Sofía Vicente, Marina Montes, Cynthia Gonzales, Antonia Martinez, Danitza Villena, Renata Sangio y Adriana Chirinos. DT: Diego Chipana Savero.Goles: 5´ Daiana Pacheco, 9 y 10´ Zoe Díaz, 12´ Catalina Andrade, 16´ Sofía Cairó, 17´ Milagros Alastra, 18´ Chiara Ambrosini, 26´ Daiana Pacheco, 27´ Zoe Díaz, 32´ Lourdes Pisthon, 35´ Catalina Andrade, 42´ Lara Casas, 45´ Lourdes Pisthon, 47´ Sol Pagella, 48´ Catalina Andrade, 49´ Milagros Alastra (ARG); 50´ Marina Montes de penal (P).Tarjetas verdes: Jasmin Werner y Camila Mendez (P).Árbitros: Claudio Martínez y Sofía Alemán (Uruguay)Cancha: ASH (Santa Fe)

Las Leonas Perú oro Chile
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