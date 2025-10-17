Uno Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 17 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón-Arroyo Leyes

17 de octubre 2025 · 07:13hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en red de media tensión y mantenimiento, interrumpirá el servicio este viernes 17 de octubre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN-ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8.30 a 12.30 en la zona de:

Zona 1: Aristóbulo del Valle, Gorriti, Callejón Funes y República de Siria

Zona 2: Aristóbulo del Valle, Callejón Funes, Santa Cruz y 1° de Mayo

Zona 3: Aristóbulo del Valle, La Esmeralda, Callejón El Sable y Rivadavia

SAN JOSÉ del RINCÓN-ARROYO LEYES

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Callejón Montenegro, calle 2, Puig y calle 17,5

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón

Lo último

Último Momento
Ovación
Policiales
Escenario
