Cortes programados por EPE para este viernes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento en red de media tensión y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este viernes 17 de octubre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN-ARROYO LEYES

• 8.30 a 12.30 en la zona de:

Zona 1: Aristóbulo del Valle, Gorriti, Callejón Funes y República de Siria

Zona 2: Aristóbulo del Valle, Callejón Funes, Santa Cruz y 1° de Mayo

Zona 3: Aristóbulo del Valle, La Esmeralda, Callejón El Sable y Rivadavia

SAN JOSÉ del RINCÓN-ARROYO LEYES

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Callejón Montenegro, calle 2, Puig y calle 17,5

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

