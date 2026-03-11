Uno Santa Fe | Unión | Unión

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión está entre los tres equipos más goleadores del fútbol argentino, pasando de ser un equipo al que le costaba convertir a otro muy contundente

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 11:25hs
Unión marcó 10 goles en los últimos cuatro partidos y está entre los tres equipos más goleadores del fútbol argentino.

Unión marcó 10 goles en los últimos cuatro partidos y está entre los tres equipos más goleadores del fútbol argentino.

Luego de jugadas las primeras cinco fechas, Unión cosechaba un triunfo, dos empates y dos derrotas. Sumaba cinco puntos sobre 15 en disputa, convirtiendo cinco goles, cuatro de ellos en la goleada ante Gimnasia de Mendoza.

La metamorfosis goleadora de Unión

Es decir, que en tres de los cinco partidos que había jugado, no había marcado goles. Sin embargo, todo lo que se le criticaba, mutó en elogios por la notable contundencia que mostró el Tate en los encuentros siguientes.

La racha arrancó con el triunfo 1-0 como local ante Aldosivi y continuó con los triunfos en condición de visitante frente a Sarmiento 3-1 e Instituto 2-1.

LEER MÁS: Madelón, paciente en Unión: "No hay que perder el norte ni prometer más de la cuenta"

Y en la última fecha terminó empatando 4-4 ante Independiente en Avellaneda. Así las cosas, en cuatro partidos, tres de ellos como visitante, Unión marcó 10 goles, el doble de los que había convertido en las primeras cinco fechas.

De esta manera, el Tate está entre los tres equipos más goleadores del fútbol argentino, con la misma cantidad que Independiente y Tigre, todos con 15 goles. Pero además, es el equipo que más goles marcó como visitante.

Unión goles partidos
Noticias relacionadas
el marcado contrataste entre titulares y suplentes que dejo el empate ante independiente

El marcado contrataste entre titulares y suplentes que dejó el empate ante Independiente

union ya conoce al arbitro para recibir a boca en el 15 de abril

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en el empate ante Independiente.

El uno por uno de Unión en el empate frente a Independiente

union confirmo las lesiones de gomes gerth y paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Lo último

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

Último Momento
Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

Ovación
La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe