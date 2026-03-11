La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión está entre los tres equipos más goleadores del fútbol argentino, pasando de ser un equipo al que le costaba convertir a otro muy contundente

Luego de jugadas las primeras cinco fechas, Unión cosechaba un triunfo, dos empates y dos derrotas. Sumaba cinco puntos sobre 15 en disputa, convirtiendo cinco goles, cuatro de ellos en la goleada ante Gimnasia de Mendoza.

Es decir, que en tres de los cinco partidos que había jugado, no había marcado goles. Sin embargo, todo lo que se le criticaba, mutó en elogios por la notable contundencia que mostró el Tate en los encuentros siguientes.

La racha arrancó con el triunfo 1-0 como local ante Aldosivi y continuó con los triunfos en condición de visitante frente a Sarmiento 3-1 e Instituto 2-1.

Y en la última fecha terminó empatando 4-4 ante Independiente en Avellaneda. Así las cosas, en cuatro partidos, tres de ellos como visitante, Unión marcó 10 goles, el doble de los que había convertido en las primeras cinco fechas.

De esta manera, el Tate está entre los tres equipos más goleadores del fútbol argentino, con la misma cantidad que Independiente y Tigre, todos con 15 goles. Pero además, es el equipo que más goles marcó como visitante.