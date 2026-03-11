Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

El tradicional festival boxístico organizado por el gimnasio Willie Pep se llevará a cabo el viernes 13 en el Lemon Arena de la ruta 168

No es una velada más, es el festival del gimnasio Willie Pep previsto para el viernes 13.

Santa Fe se prepara para una gran noche de boxeo. Se viene el tradicional festival de boxeo organizado por el gimnasio Willie Pep. El mismo se concretará el próximo viernes 13 de marzo a partir de las 21, en el Lemon Arena ubicado a la vera de la ruta nacional 168. Las entradas anticipadas se consiguen en el gimnasio ubicado en barrio Roma, o en Plateavip.com.ar. Serán 10 peleas, con dos combates profesionales y varias amateurs.

Se viene otra espectacular velada con peleas amateurs y profesionales. El tradicional festival boxístico organizado por el gimnasio Willie Pep, ubicado en barrio Roma, comprenderá ocho combates entre aficionados y dos enfrentamientos profesionales. La velada contará con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

La nueva edición se llevará a cabo y ha generado muchas expectativas, ya que este festival se viene realizando de manera asidua y exitosamente desde hace muchos años en nuestra capital, en un lugar diferente, se trata del Lemon Arena, ubicado a la vera de la ruta nacional 168, y se trata de un evento que trasciende el lo deportivo, porque la propuesta abarca otras atracciones que el público salga del lugar satisfechos por el espectáculo observado.

En lo estrictamente deportivo, los responsables del gimnasio Willie Pep, informaron que la programación de la reunión a efectuarse el viernes 13 a partir de las 21, abarcará ocho peleas entre púgiles aficionados y dos enfrentamientos protagonizados por boxeadores profesionales.

image En el Lemon Arena de la ruta 168 habrá dos peleas profesionales y ocho entre púgiles aficionados.

Concretamente, estos dos últimos choques tendrá como protagonistas a púgiles entrenados por Nacho Doldán en las instalaciones del Willie Pep. En el choque de semifondo, a cuatro rounds, en categoría mediano, Tomás Di Lucca (2-3-0), nacido en nuestra ciudad hace 35 años, se medirá con Cristian Damián Maldonado (0-7-0), oriundo de Las Rosas pero radicado en Cañada de Gómez y de 33 años de edad.

Y en la pelea estelar de la velada, otro de los créditos de Willie Pep, en categoría superwelter, a cuatro rounds, Jorge Solís (3-0-0, 1 KO), con 27 años, enfrentará a Rubén Maximiliano Solis de la ciudad de San Justo (7-1-0, 3 KOs).

La programación brindada por el promotor de la velada, Leandro Doldán

1-Joel Frutos (Imán Box) vs. Ciro Garmendia (Chino Box)

2-Kevin Fernandez (Willie Pep) vs. Leonel Ramírez (Thunder Box)

3-Arturo Gotardi (willie Pep) vs. Jerónimo Wild (Paraná)

4-Valentín Miño (Willie Pep) vs. Junior López (Colón)

5-Camilo Ojeda (Willie Pep) vs. Luis Marinelli (Thunder Box)

6-Esteban Díaz (Willie Pep) vs. Alejandro Benítez (Rafaela)

7-Alex Molina (Willie Pep) vs. Nicolás Aguirre (Rafaela)

8-Bruno Encina (Willie Pep) vs. Bautista Mazzón (Box Trainning Center).