Uno Santa Fe | Colón | Colón

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La dirigencia de Colón oficializó el día, la hora y el lugar para la presentación de la nueva camiseta, que será estrenada en el duelo ante Acassuso.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 11:23hs
La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

Prensa Colón

Colón se prepara para un momento esperado por sus hinchas: este jueves a las 19 será presentada oficialmente la nueva camiseta para la temporada 2026, en un evento que se desarrollará en el SUM del Hotel de Campo de la institución.

LEER MÁS: Colón, con el riesgo de mover de su zona de confort a Nacho Lago

La presentación llega en medio de la preparación futbolística del equipo que dirige Ezequiel Medrán para el próximo compromiso del campeonato, pero al mismo tiempo generó un fuerte interés entre los fanáticos sabaleros, que aguardan conocer el diseño definitivo de la nueva indumentaria.

Expectativa y misterio en redes de Colón

Durante los últimos días, el club comenzó a anticipar el lanzamiento a través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, producidos por Trescomacatorce. El primero mostró una escena cargada de intriga con una frase que despertó curiosidad entre los seguidores: “Está ahí, pero no la ves…”.

Luego apareció un segundo adelanto grabado en el Estadio Brigadier General Estanislao López, donde los mismos protagonistas continuaron con el enigmático hilo narrativo bajo el título “Todos la quieren”, aumentando aún más la expectativa en torno a la nueva casaca.

La dirigencia mantuvo un estricto hermetismo sobre el diseño, ya que muy pocas personas tuvieron acceso al modelo final. Según trascendió, el único dirigente que habría visto la camiseta es el presidente José Alonso.

No confundir con la camiseta homenaje

Semanas atrás, la institución presentó una camiseta especial en homenaje al brigadier Estanislao López. Sin embargo, desde el club aclararon que se trató de una edición conmemorativa y no corresponde a la indumentaria oficial de la temporada.

Conrado Ibarra
Col&oacute;n estrenar&aacute; su nueva camiseta en el partido ante Acassuso del pr&oacute;ximo s&aacute;bado en el Brigadier L&oacute;pez.

Colón estrenará su nueva camiseta en el partido ante Acassuso del próximo sábado en el Brigadier López.

La intención de la dirigencia es que el equipo utilice la nueva camiseta por primera vez el próximo sábado a las 20, cuando Colón reciba a Acassuso en el Brigadier López por la quinta fecha de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Ese encuentro tendrá un condimento especial: el Sabalero se medirá ante el líder de la Zona A, en un partido importante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

De esta manera, la nueva camiseta podría tener su bautismo oficial en un contexto de alta expectativa, tanto por el diseño que se conocerá este jueves como por el desafío deportivo que tendrá el equipo en casa.

Colón Acassuso Hotel de Campo
Noticias relacionadas
Los hinchas de Colón no tendrán que pagar para ver a su equipo.

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

colon encendio la expectativa por su nueva camiseta con un enigmatico video

Colón encendió la expectativa por su nueva camiseta con un enigmático video

colon afronta mas conflictos economicos: embargo de cuentas y reclamos millonarios

Colón afronta más conflictos económicos: embargo de cuentas y reclamos millonarios

medran mantiene dos incognitas en colon para enfrentar a acassuso

Medrán mantiene dos incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

Lo último

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

Último Momento
Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

Ovación
La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe