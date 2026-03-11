La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La dirigencia de Colón oficializó el día, la hora y el lugar para la presentación de la nueva camiseta, que será estrenada en el duelo ante Acassuso.

Colón se prepara para un momento esperado por sus hinchas: este jueves a las 19 será presentada oficialmente la nueva camiseta para la temporada 2026, en un evento que se desarrollará en el SUM del Hotel de Campo de la institución.

La presentación llega en medio de la preparación futbolística del equipo que dirige Ezequiel Medrán para el próximo compromiso del campeonato, pero al mismo tiempo generó un fuerte interés entre los fanáticos sabaleros, que aguardan conocer el diseño definitivo de la nueva indumentaria.

Expectativa y misterio en redes de Colón

Durante los últimos días, el club comenzó a anticipar el lanzamiento a través de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, producidos por Trescomacatorce. El primero mostró una escena cargada de intriga con una frase que despertó curiosidad entre los seguidores: “Está ahí, pero no la ves…”.

Luego apareció un segundo adelanto grabado en el Estadio Brigadier General Estanislao López, donde los mismos protagonistas continuaron con el enigmático hilo narrativo bajo el título “Todos la quieren”, aumentando aún más la expectativa en torno a la nueva casaca.

La dirigencia mantuvo un estricto hermetismo sobre el diseño, ya que muy pocas personas tuvieron acceso al modelo final. Según trascendió, el único dirigente que habría visto la camiseta es el presidente José Alonso.

No confundir con la camiseta homenaje

Semanas atrás, la institución presentó una camiseta especial en homenaje al brigadier Estanislao López. Sin embargo, desde el club aclararon que se trató de una edición conmemorativa y no corresponde a la indumentaria oficial de la temporada.

Conrado Ibarra Colón estrenará su nueva camiseta en el partido ante Acassuso del próximo sábado en el Brigadier López. Prensa Colón

La intención de la dirigencia es que el equipo utilice la nueva camiseta por primera vez el próximo sábado a las 20, cuando Colón reciba a Acassuso en el Brigadier López por la quinta fecha de la Primera Nacional.

Ese encuentro tendrá un condimento especial: el Sabalero se medirá ante el líder de la Zona A, en un partido importante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

De esta manera, la nueva camiseta podría tener su bautismo oficial en un contexto de alta expectativa, tanto por el diseño que se conocerá este jueves como por el desafío deportivo que tendrá el equipo en casa.