Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

El plantel de Unión retomó los trabajos tras el empate ante Independiente, con la mira en Boca. Leo Madelón evalúa a varios "sentidos".

Tras el vibrante 4-4 frente a Independiente en Avellaneda, donde llegó a estar 3-0 arriba pero terminó resignando el triunfo en la última jugada, el plantel de Unión regresó a la capital santafesina y rápidamente cambió el chip para enfocarse en su próximo compromiso.

La delegación rojiblanca pasó la noche en Casa Unión y este miércoles volvió a entrenarse pensando en el duelo del domingo a las 22 ante Boca en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

En Unión, el foco puesto en lo físico

Más allá del análisis futbolístico de lo ocurrido ante el Rojo, el entrenador Leonardo Madelón estará especialmente atento a la situación física de varios jugadores.

Uno de los casos a seguir es el de Mateo Del Blanco, quien terminó el encuentro con visibles signos de fatiga muscular y calambres, situación que lo llevó a pedir el cambio en los minutos finales del partido disputado en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Marcelo Estigarribia Marcelo Estigarribia recibió varios puntos de sutura en la cabeza tras el empate de Unión ante Independiente. Prensa Unión

También genera atención la evolución de Marcelo Estigarribia, quien protagonizó un fuerte choque de cabezas con Augusto Solari durante el tiempo de descuento. El delantero pudo terminar el partido con un vendaje en la cabeza, aunque posteriormente debió recibir puntos de sutura por un corte importante en la frente.

Jugadores que buscan volver

En paralelo, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de Agustín Colazo, afectado por un inconveniente en la rodilla, y de Nicolás Paz, quien arrastra una lesión en uno de sus tobillos. Ambos quedaron al margen del encuentro ante Independiente, pero podrían tener chances de volver a ser considerados para integrar la lista de concentrados frente a Boca.

Si la semana transcurre sin contratiempos físicos, Madelón podría repetir la formación titular que enfrentó al Rojo. De concretarse, sería la cuarta vez consecutiva que el entrenador repita el mismo once inicial, una señal de la confianza en la base del equipo.

Además, Lautaro Vargas, que llegó al duelo ante Independiente con cuatro tarjetas amarillas, no fue amonestado y continuará a disposición para el compromiso del domingo.

De esta manera, Unión intenta dejar atrás el sabor amargo del empate en Avellaneda y enfocarse en un nuevo desafío importante en el 15 de Abril, donde buscará volver a sumar fuerte ante uno de los grandes del fútbol argentino.