El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La medida modifica el calendario de ajustes del precio del gas que se traslada a las facturas. El cambio busca reflejar el aumento del consumo desde mayo

El Gobierno nacional redefinió los períodos de ajuste del precio del gas , una modificación que impactará en las tarifas que pagan los usuarios en sus facturas en todo el país. La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 60/2026 del Ministerio de Economía , publicada en el Boletín Oficial .

A partir de esta decisión, el esquema anual quedará dividido en dos ciclos estacionales que determinarán el traslado del precio del gas a las tarifas.

El nuevo sistema establece un período invernal que se extenderá del 1 de mayo al 30 de septiembre, mientras que el período estival abarcará del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente.

De esta manera, el Gobierno reemplaza el esquema anterior que dividía el año entre abril-septiembre y octubre-marzo para la actualización del valor del gas en los cuadros tarifarios.

Cambios en el esquema de tarifas de gas

Según se detalla en los considerandos de la resolución, el objetivo de la modificación es adecuar el precio reconocido en las tarifas al comportamiento real del consumo de gas en la Argentina.

Desde el área energética explicaron que la demanda del sistema gasífero registra incrementos significativos a partir del mes de mayo, cuando comienza la temporada de mayor consumo debido a las bajas temperaturas.

En ese contexto, la normativa señala que la estacionalidad regulatoria ya no responde únicamente a variaciones en el precio del gas, sino principalmente a la dinámica de la demanda del sistema energético.

Nuevo esquema con Precio Anual Uniforme

El cambio también se vincula con la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU), mecanismo que redefine la forma en que se determina el valor del gas dentro del sistema tarifario.

Según el texto oficial, el sistema anterior perdió vigencia tras la puesta en marcha de este esquema, por lo que resultó necesario redefinir los períodos estacionales para los ajustes tarifarios.

La resolución también establece que los ajustes seguirán siendo estacionales una vez finalizado el período de transición previsto para la implementación del nuevo sistema.

Cómo impactará en las distribuidoras

La normativa además aclara que las empresas distribuidoras de gas aceptarán automáticamente la modificación de los períodos estacionales en sus licencias cuando realicen la primera presentación ante el ente regulador solicitando el traslado del precio del gas a los cuadros tarifarios.

De esta manera, el Gobierno nacional busca ordenar el sistema de actualización de tarifas de gas y alinearlo con los meses de mayor y menor consumo energético, una variable clave para el funcionamiento del sistema gasífero en el país.

