Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón recibirá el sábado a Acassuso, obligado a ganar luego de dos empates. Medrán tendría que poner en cancha un equipo más ofensivo

Luego de los dos empates ante Central Norte y Ferro, está claro que a Colón el único resultado que le sirve ante Acassuso es la victoria.

Y pensando en la formación que pondrá Ezequiel Medrán, el entrenador está obligado a cambiar, dado que Julián Marcioni no se recuperó del desgarro que sufrió ante Ferro.

En consecuencia, el DT tiene que meter mano en la mitad de la cancha y cuenta con algunas opciones. Descartado Matías Godoy, aparece la opción para Darío Sarmiento, quien aún no debutó con la camiseta rojinegra.

Por características, sería un cambio lógico, dado que Sarmiento es un volante ofensivo que también puede desempeñarse como extremo por derecha. Y está claro, que al equipo le falta juego.

De esta manera, si ingresa Sarmiento, el equipo no modificaría el esquema. Como así tampoco, si Medrán decide correr a Ignacio Lago a la derecha e ingresa Conrado Ibarra para jugar por izquierda.

Pero tampoco sería descabellado, que Ibarra juegue como lateral por izquierda en lugar de Facundo Castet y que Sarmiento sea el reemplazante de Marcioni.

Si se produjeran esos cambios, Medrán arriesgaría un poco más, con el ingreso de un lateral que viene de marcar un gol y que su mayor virtud es pasar al ataque y con el debut de Sarmiento, en lugar de Marcioni.