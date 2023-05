Cristina Kirchner ratificó que no será candidata: "No voy a ser mascota del poder" En una carta, la vicepresidenta ratificó este martes que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y reiteró que "la proscripción" no es a una persona, sino "del peronismo". 16 de mayo 2023 · 20:32hs

Tras el operativo clamor para que Cristina Kirchner sea candidata a presidente en el congreso del Pj, la vicepresidenta reiteró que no será candidata en las elecciones de 2023. La vicepresidenta ratificó este martes que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y reiteró que "la proscripción" no es a una persona, sino "del peronismo".

"Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", señaló la vicepresidenta en un comunicado que difundió en sus redes sociales. "No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón", prosiguió.

