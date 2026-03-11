El tiempo en Santa Fe: jornadas soleadas y temperaturas en ascenso hasta el fin de semana El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 11 de marzo 2026 · 07:25hs

José Busiemi

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada húmeda, con sol y algunas nubes y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.7° y se espera que la máxima alcance los 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, nuevamente la configuración de las masas de aire se mantiene similar a la de ayer con aportes de aire superficial desde el este/sureste mientras que en altura hacen lo propio corrientes desde el oeste del continente. Esta situación mantiene las condiciones estables en la región y permite que las jornadas se mantengan mayormente soleadas, con alguna nubosidad por momentos y con temperaturas que presentan poca variación de las mínimas y suave ascenso de las máximas durante lo que resta de la semana.

Jueves con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso, sobre todo de las máximas 31º. Mínima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

En tanto el viernes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables con temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 19º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al noreste. Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles hacia últimas horas de la tarde o la noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 20º y poco cambio de las máximas, 31º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al sur/sureste por momentos. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe