El uno por uno de Unión en el empate frente a Independiente

Unión jugó un primer tiempo casi perfecto, pero en el segundo tiempo mermó su rendimiento y el Rojo llegó a la igualdad

El uno por uno de Unión en el empate ante Independiente.

Matías Mansilla (4): Si bien no tiene responsabilidad directa en los goles, le terminaron marcando cuatro. Esta vez, el arquero de Unión no tuvo la sobriedad de otros partidos, redondeando su peor actuación.

Lautaro Vargas (5): Participó de manera directa en el segundo gol, cuando pasó al ataque y remató al arco. Fue de mayor a menor y en en el segundo tiempo sufrió en defensa.

Maizon Rodríguez (6): Marcó el cuarto gol con un gran anticipando para rematar de zurda. Pero en el final, perdió la marca de Fedorco quien terminó marcando el gol del empate.

Juan Pablo Ludueña (5): No desentonó, aunque tampoco brindó la solidez de otros partidos. Ganó y perdió por arriba y le faltó mayor serenidad en algunos cruces.

Mateo Del Blanco (7): Marcó un golazo con una notable definición picando el balón. Y ejecutó el tiro de esquina que terminó con el gol de Maizon Rodríguez. Perdió con Pussetto en el primer gol del Rojo.

LEER MÁS: En un partido de locos, Unión jugó para ganar y golear, pero empató y perdió dos puntos

Julián Palacios (6): Muy consolidado con buenos rendimientos, siempre genera algo en ataque. Participó de los dos primeros goles, aunque no fueron asistencias directas.

Rafael Profini (7): Una de las figuras de Unión, le hicieron el penal para el primer gol y asistió a Mateo Del Blanco en el tercer gol con un gran pase filtrado. Absolutamente afianzado como titular.

Mauro Pittón (6): Sin brillar, hizo un muy buen primer tiempo, siendo la rueda de auxilio en la zona media. En el segundo tiempo, como todo el equipo bajó su rendimiento.

Brahian Cuello (6): Volvió a marcar un gol como lo había hecho ante Sarmiento. Quizás le faltó mayor regularidad a la hora de jugar y participar, pero de todos modos se afianza como titular a fuerza de goles.

Cristian Tarragona (7): Es el goleador de Unión, marcó el primero de penal, pero es un jugador que va a todas, que aguanta de espaldas, que hace jugar a sus compañeros y además se sacrifica en el retroceso.

LEER MÁS: Unión presiona a Racing mientras el pase de Nardoni suma otro foco de conflicto

Marcelo Estigarribia (5): Le falta el gol, nadie puede reprocharle el sacrificio que hace para jugar de espaldas y ganar por arriba, pero debe participar más dentro del área rival.

Augusto Solari (-): No aprovechó los espacios que dejaba Independiente para contragolpear. Estuvo más pendiente de contener, que de buscar romper líneas en ataque.

Bruno Pittón (-): Un mal despeje dentro del área que casi termina en gol de Independiente. Cuando ingresa no da sensación de seguridad como lateral izquierdo.

Franco Fragapane (-): Otro jugador que cuando le dan la chance no la aprovecha. Le costó meterse en el partido e incluso se equivocó a la hora de pasar el balón.

Lucas Menossi (-): Pocos minutos en cancha, en un contexto desfavorable, cuando el equipo retrocedía y jugaba cerca de su propia área. Le falta rodaje y minutos para adquirir su mejor versión.