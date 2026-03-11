Desde este miércoles aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: la tarifa plana ya cuesta $1.720

El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir en el sistema SUBE y otros medios de pago. Es el séptimo incremento durante la gestión de Juan Pablo Poletti

Desde este miércoles rige un nuevo aumento del boleto de colectivo en la ciudad de Santa Fe , luego de que el municipio actualizara el cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros , que impacta directamente en el sistema de pago SUBE y en las demás modalidades habilitadas.

La medida fue dispuesta por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti el pasado 1 de marzo , y representa el séptimo incremento del boleto durante la actual administración municipal . Con la actualización, la tarifa plana del colectivo en Santa Fe pasó de $1.580 a $1.720 , equiparándose con los valores vigentes en otras ciudades del país como Rosario y Córdoba .

Cómo quedan las tarifas del colectivo en Santa Fe

Tras la notificación del municipio a Nación Servicios, el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano comenzó a aplicarse desde este miércoles en el sistema SUBE, así como también en las modalidades de pago mediante QR, tarjeta de débito o crédito.

De esta manera, los valores quedaron establecidos de la siguiente forma:

Tarifa plana: $1.720

Boleto Centro: $1.337,78

Boleto estudiantil (terciario y universitario): $1.146,67

Boleto jubilado: $955,56

Boleto escolar: $764,44

Seguro: $382,22

Desde el gobierno municipal explicaron que la actualización del boleto de colectivo en Santa Fe se autorizó en paralelo con las gestiones para ampliar recorridos del transporte urbano en sectores donde recientemente se realizaron mejoras con estabilizado pétreo en calles de la ciudad. No obstante, hasta el momento no se brindaron detalles concretos sobre cuáles serían esas ampliaciones del servicio.

