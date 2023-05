¿Cuándo estará a disposición el Conejo Jorge Benítez?

Debutó en la 1ª fecha contra Lanús ingresando a los 33' del segundo tiempo y anotando el gol del descuento en la derrota ante el Granate por 2-1. Y en las dos fechas posteriores fue titular contra Godoy Cruz y Sarmiento, en tanto que en el Clásico, fue suplente y no ingresó.

Pero con la llegada de Néstor Gorosito fue titular en cuatro partidos (Huracán, Gimnasia, Newell's e Independiente), relegando a Ramón Ábila al banco de suplentes. Y precisamente, en el debut de Pipo anotó un gol de cabeza para el empate ante el Globo 1-1.

Sin embargo, luego del empate ante Independiente, sufrió una lesión muscular que lo marginó de los encuentros contra Atlético Tucumán, Boca, Talleres y Platense, volviendo a estar disponible para el cotejo con Vélez. Ante el Fortín ingresó a los 44' del segundo tiempo, para jugar el tiempo de descuento.

Pero al partido siguiente no estuvo disponible por una molestia en la rodilla. Los estudios no arrojaron ninguna lesión, pero el futbolista manifestaba dolor. En consecuencia, no estuvo a disposición en los cotejos contra Defensa y Justicia, Banfield e Instituto. Y es una incógnita saber si el DT lo podrá contar para el choque con Barracas Central.

En su momento, el jugador manifestó no sentirse cómodo y con ganas de emigrar. Pese a haber llegado hace cuatro meses, la realidad es que Benítez no terminó de adaptarse, además de atravesar algunos problemas anímicos. Por ello, habrá que ver con el correr de los días qué será de su futuro y cuando podrá volver a pisar un campo de juego.