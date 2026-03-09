Uno Santa Fe | Unión | Unión

Una pieza clave de Unión jugará al límite ante Independiente

El jugador de Unión llega con cuatro amarillas al duelo de este martes ante Independiente, por lo que deberá cuidarse para no perderse el duelo con Boca

9 de marzo 2026 · 16:07hs
Unión se prepara para un compromiso exigente cuando visite este martes, desde las 19.45, a Independiente por la 5ª fecha de la zona A del Apertura. En la previa, hay un detalle no menor. Aunque el DT Leonardo Madelón todavía no confirmó la formación, todo indica que apostará por el mismo equipo que viene de imponerse ante Instituto.

Una pieza clave de Unión, en alerta amarilla

En ese escenario aparece una situación particular con Lautaro Vargas. El lateral derecho suma cuatro tarjetas amarillas y deberá afrontar el encuentro en Avellaneda con el riesgo de una suspensión si recibe otra.

Lautaro Vargas

La advertencia no es menor, ya que se perderá el siguiente compromiso frente a Boca en el estadio 15 de Abril del próximo domingo, a las 22, donde se implementará el Día del Club, por lo que se cobrará un bono extra.

Es una situación habitual en esta etapa del campeonato, cuando varios futbolistas comienzan a acumular sanciones y deben administrar el juego con mayor cuidado. Sin embargo, la importancia del defensor dentro del esquema hace que el detalle no pase inadvertido.

En la lista de amonestados también aparece Marcelo Estigarribia, quien tiene tres tarjetas y empieza a acercarse al límite, por lo que también entra en el radar de cara a los próximos compromisos. Con la necesidad de sostener el buen momento del equipo, Unión afrontará el choque en Avellaneda con la mira puesta en sumar, pero también con la precaución de no perder piezas importantes para lo que viene.

