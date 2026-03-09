Unión presentó su plantel femenino para el histórico debut en la Primera División de AFA

El entrenador Paulo Poccia y las capitanas de Unión hablaron en conferencia antes del estreno ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El fútbol femenino de Unión vive días históricos. A pocos días del debut en la Primera División de AFA , el entrenador Paulo Poccia y las capitanas del plantel brindaron una conferencia de prensa donde analizaron la preparación del equipo, el desafío deportivo que se aproxima y el impacto que tendrá este paso para el desarrollo del fútbol femenino en la ciudad.

Tras una pretemporada intensa y con varios amistosos como evaluación, el cuerpo técnico considera que el equipo llega en condiciones de competir en la máxima categoría.

El entrenador Paulo Poccia destacó el trabajo realizado en los últimos meses y remarcó que la puesta a punto física era una de las principales preocupaciones del plantel. “La pretemporada pasó muy rápido, pero creemos que trabajamos bien y que el equipo está preparado para competir. Los amistosos que jugamos nos sirvieron para evaluar cómo estamos y la respuesta fue positiva”, explicó el entrenador.

El desafío deportivo de Unión

En lo deportivo, el objetivo inmediato del conjunto rojiblanco será adaptarse al ritmo competitivo de la Primera División. Sin embargo, el cuerpo técnico también se plantea metas ambiciosas para esta primera experiencia. “El objetivo a largo plazo es mantener la categoría, porque necesitamos que este proceso continúe y que el crecimiento no sea algo pasajero”, señaló Poccia. No obstante, el entrenador también dejó en claro que el plantel buscará ir más allá: “Creemos que podemos pelear por meternos entre los seis primeros del torneo. Las jugadoras están comprometidas y confiamos en que podemos competir”.

La emoción del plantel

Para las capitanas del equipo, el debut en la máxima categoría representa la concreción de un proceso que comenzó hace varios años y que se consolidó con el ascenso al fútbol grande de AFA. La emoción y la expectativa atraviesan al grupo desde el momento en que se logró el ascenso. “La adrenalina empezó desde el día en que ascendimos. Ya pensábamos en lo que iba a ser jugar en Primera y vivir esta experiencia”, señalaron. El primer partido también tendrá un fuerte componente emocional para el plantel, que viajará a Buenos Aires para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Profesionalización y crecimiento del fútbol femenino en Santa Fe

Otro de los aspectos destacados en la conferencia fue el avance en la profesionalización del plantel, con jugadoras que ya firmaron contratos profesionales, algo que representa un paso importante para el desarrollo del fútbol femenino.

Desde el plantel remarcaron que este proceso permite mejorar las condiciones de trabajo y aliviar los costos que históricamente afrontaban las jugadoras. “Es un gran paso para el fútbol femenino en Santa Fe. Sabemos que todavía hay una distancia grande con el fútbol masculino, pero esto abre un camino para que cada vez más clubes crean en el potencial de las mujeres en este deporte”, expresaron.

La apuesta al desarrollo de juveniles

El crecimiento del proyecto también incluye una estructura de divisiones inferiores dentro de AFA. A partir de esta temporada, el club contará con categorías formativas obligatorias, lo que permitirá consolidar un proceso a largo plazo.

Según explicó Poccia, el plantel actual ya refleja ese trabajo: nueve de las once jugadoras titulares del año pasado son menores de 23 años, lo que demuestra el potencial formativo del club. “Unión tiene un gran potencial de jugadoras en la región, y para sostenerlo necesitamos trabajar fuerte en formativas para que lleguen preparadas a Primera”, sostuvo el entrenador.

Un torneo exigente y un estreno lleno de emociones

El calendario tampoco dará respiro al equipo santafesino. En las primeras fechas, Unión enfrentará rivales de peso del fútbol argentino, lo que obligará al plantel a competir al máximo desde el inicio. El cuerpo técnico también anticipa una semana cargada de emociones antes del debut. “Va a ser una semana con ansiedad, nervios y mucha expectativa, algo normal para un primer partido en esta categoría”, explicó Poccia.

El domingo, cuando el equipo salte a la cancha para enfrentar a Gimnasia, el fútbol femenino de Unión comenzará a escribir una nueva página en la historia del deporte santafesino.