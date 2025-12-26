Days Inn llega a Sierra de la Ventana de la mano de Grupo Hotelero Albamonte

Grupo Hotelero Albamonte (GHA) anuncia la llegada de la marca hotelera Days Inn a Sierra de La Ventana. Con este arribo, suma una de las marcas más importantes del mundo de la hotelería a esta zona del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires ya que la misma cuenta con más de 2200 establecimientos a nivel mundial, a la vez de formar parte del porfolio de Wyndham Hotels & Resorts, la cadena más grande del mundo con 9300 hoteles distribuidos en 24 marcas.

La firma de este nuevo contrato de sublicencia permitirá operar un hotel bajo las normas y estándares de la prestigiosa cadena internacional Days Inn, suscripto junto a un grupo empresario italiano.

“Este arribo confirma que esta paradisíaca zona es un verdadero polo de atracción para las inversiones hoteleras de alta gama” expresó Alberto Albamonte, Presidente de GHA, propietarios de las marcas Days Inn y Howard Johnson en Argentina.

El hotel está ubicado sobre Ruta Provincial N° 76 km 238, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires a 76 kms de la ciudad de Bahía Blanca y a 570 kms de CABA, en un estratégico punto panorámico de La Comarca, ofreciendo a sus huéspedes la mejor de las vistas al Cerro Tres Picos de 1239 msnm, el punto más alto de la provincia, dentro del Sistema de Ventania en el Partido de Tornquist, convirtiéndolo en un lugar excepcional que debe ser recorrido y visitado.

Es sin duda un destino ideal para visitar durante todo el año donde se conjuga la tranquilidad y belleza de la naturaleza de las sierras bonaerenses que con sus múltiples ofertas de actividades invitan a disfrutar en pareja, en familia o con amistades, expresan desde GHA.

“La unión comercial de este hotel con el GHA y traer una marca internacional a Sierra de la Ventana nos enorgullece y nos hace partícipes para potenciar el destino y del dinamismo del sector turístico, confirmando que esta zona es y seguirá siendo un polo de atracción para las inversiones hoteleras de gran calidad y confort” comentan los propietarios del hotel Days Inn Sierra de la Ventana.

El hotel ya se encuentra operativo y ofrece una experiencia integral donde el confort, la gastronomía, la recreación y el entorno natural se combinan para brindar una estadía inolvidable. El 15 de diciembre el hotel comenzará a operar con el nombre internacional y la apertura oficial está prevista para fines de febrero de 2026.

¿Qué ofrece el hotel al visitante?

Amplias y luminosas habitaciones totalmente equipadas que se distribuyen en varias plantas e invitan a disfrutar del paisaje serrano a través de sus grandes ventanales. Cada espacio ha sido diseñado para garantizar descanso y bienestar. El huésped podrá optar por habitaciones tipo Suites, de Luxe, Superior y Standard.

A la hora del desayuno o comidas, el Restaurante “Los Cerros” ofrece un ambiente moderno, cálido y acogedor, ideal para descubrir una variada carta de productos regionales. Tanto los huéspedes como quienes deseen visitarlo podrán elegir entre platos autóctonos de la zona ó deleitarse con las propuestas diarias del chef, acompañadas por excelentes vinos elaborados en los faldeos de Ventania.

El Lobby Bar “Los Cerros” se encuentra en la planta principal, donde un gran ventanal permite apreciar una visual magnifica del cordón serrano. Durante el otoño-invierno, un cálido fogón invita a apreciar los atardeceres y disfrutar de exquisiteces pastelería y cafetería, mientras que en temporada estival, el bar propone un descanso luego de una relajada tarde de piscina, con opción a disfrutar de la terraza y sentir el aire puro de las sierras, disfrutando de un coctel y un momento de confort para el cuerpo y alma.

El salón principal “Ernesto Tornquist” es el espacio perfecto para reuniones empresariales y eventos sociales. Allí se celebran casamientos, fiestas de cumpleaños, celebraciones corporativas, reuniones en general, cocktails, coffe breaks, desayunos, almuerzos y cenas,. Ofrece una capacidad desde 70 hasta 250 personas, según el tipo de armado del mismo.

Piscinas-Spa

Los huéspedes pueden disfrutar de dos magníficas piscinas completamente equipadas: una cubierta y climatizada dentro del área de SPA que invita al relax y al bienestar, y otra al aire libre, rodeada por los jardines del hotel, ideal para aprovechar durante la temporada estival contemplando las vistas panorámicas de los cordones serranos. El Spa es un espacio creado con el objetivo de proporcionar un equilibrio entre la naturaleza y el cuerpo humano, utilizando ingredientes naturales del entorno, podrá encontrar sensaciones de descanso y encanto con uno mismo, fuera de la rutina y el stress cotidiano. Quien concurra al mismo podrá elegir entre diferentes propuestas de masajes (descontracturantes, relajantes y reflexología) tratamientos para la piel y el cuerpo, donde disfrutara de nuevas experiencias de relajación, equilibrio y una agradable sensación de bienestar como Jacuzzi, sauna húmedo y sauna seco.

Golf

A solo cinco cuadras del hotel se encuentra el Golf de Sierra de la Ventana, una cancha de 18 hoyos, par 72, con una extensión de 64 hectáreas. Su recorrido de 6672 yardas, ubicado a 450 msnm, permite jugar durante todo el año en un clima apacible, con vistas a valles, cerros y arroyos. Fairways rodeados de árboles coloridos, greens amplios con caídas naturales, hazards y bunkers estratégicos conforman un circuito desafiante y armónico, sede de prestigiosos torneos locales y regionales.

Casino

Para quienes buscan más entretenimiento, el Casino ofrece un ambiente diseñado para distenderse y divertirse. Con una amplia variedad de slots, ruletas de paño y mesas de juego, junto a un resto bar integrado, este espacio se ha convertido en un clásico de las noches de Sierra de la Ventana.

Con esta incorporación GHA acrecienta su liderazgo en el mercado argentino en cantidad de hoteles abiertos y sigue ofreciendo el mejor estándar que un huésped requiere y exige al alojarse en ellos.

