Unión presiona a Racing mientras el pase de Nardoni suma otro foco de conflicto

Los días pasan y Racing no responde a la intimación que le hizo Unión sobre los pases de Balboa y Nardoni. Ahora, Gremio complica aún más las cosas

En Unión esperan una respuesta, pero el tiempo pasa y no llega. Para colmo, en medio de la intimación a Racing por distintas obligaciones económicas pendientes, apareció un nuevo actor que complica aún más el escenario: Gremio tampoco estaría cumpliendo con los pagos por la transferencia de Juan Nardoni .

El Rojiblanco intimó a la Academia y le dio un plazo de una semana para que detalle la situación de dos operaciones: la de Adrián Balboa y la del propio Nardoni. En el caso del delantero, Unión ya recibió 46.000.000 de pesos (32.000 dólares), aunque todavía persisten dudas sobre el monto bruto final que le corresponde.

Gremio no le paga a Racing y Unión tampoco cobra

El panorama es mucho más delicado con el mediocampista surgido en Santa Fe. Unión aún no percibió ningún pago por el 30% del pase que conservaba cuando Racing concretó su venta al fútbol brasileño.

• LEER MÁS: Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

La Academia transfirió el 80% de los derechos de Nardoni a Gremio por 8.000.000 de dólares, con la posibilidad de sumar otros 2.000.000 en variables por objetivos. De ese acuerdo, Racing ya recibió una primera cuota de 2.000.000 de dólares. Sin embargo, el dinero todavía no llegó a Santa Fe. Y para sumar tensión al conflicto, desde Brasil tampoco habrían abonado la segunda cuota de 2.000.000 que estaba prevista.

Juan Nardoni Unión espera respuestas de Racing. Prensa Gremio

Así, la cadena de la operación comienza a trabarse: Unión exige el porcentaje que le corresponde, Racing todavía no brinda precisiones y ahora la demora de Grêmio agrega un nuevo obstáculo. Un movimiento millonario que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos.