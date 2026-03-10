Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión presiona a Racing mientras el pase de Nardoni suma otro foco de conflicto

Los días pasan y Racing no responde a la intimación que le hizo Unión sobre los pases de Balboa y Nardoni. Ahora, Gremio complica aún más las cosas

Ovación

Por Ovación

10 de marzo 2026 · 17:45hs
Unión presiona a Racing mientras el pase de Nardoni suma otro foco de conflicto

En Unión esperan una respuesta, pero el tiempo pasa y no llega. Para colmo, en medio de la intimación a Racing por distintas obligaciones económicas pendientes, apareció un nuevo actor que complica aún más el escenario: Gremio tampoco estaría cumpliendo con los pagos por la transferencia de Juan Nardoni.

• LEER MÁS: Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

El Rojiblanco intimó a la Academia y le dio un plazo de una semana para que detalle la situación de dos operaciones: la de Adrián Balboa y la del propio Nardoni. En el caso del delantero, Unión ya recibió 46.000.000 de pesos (32.000 dólares), aunque todavía persisten dudas sobre el monto bruto final que le corresponde.

Gremio no le paga a Racing y Unión tampoco cobra

El panorama es mucho más delicado con el mediocampista surgido en Santa Fe. Unión aún no percibió ningún pago por el 30% del pase que conservaba cuando Racing concretó su venta al fútbol brasileño.

• LEER MÁS: Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

La Academia transfirió el 80% de los derechos de Nardoni a Gremio por 8.000.000 de dólares, con la posibilidad de sumar otros 2.000.000 en variables por objetivos. De ese acuerdo, Racing ya recibió una primera cuota de 2.000.000 de dólares. Sin embargo, el dinero todavía no llegó a Santa Fe. Y para sumar tensión al conflicto, desde Brasil tampoco habrían abonado la segunda cuota de 2.000.000 que estaba prevista.

Juan Nardoni
Unión espera respuestas de Racing.

Unión espera respuestas de Racing.

Así, la cadena de la operación comienza a trabarse: Unión exige el porcentaje que le corresponde, Racing todavía no brinda precisiones y ahora la demora de Grêmio agrega un nuevo obstáculo. Un movimiento millonario que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos.

Unión Racing Juan Nardoni
Noticias relacionadas
una vuelta y otra ausencia en los convocados de union para jugar ante independiente

Una vuelta y otra ausencia en los convocados de Unión para jugar ante Independiente

boca pierde un jugador para enfrentar a union en el 15 de abril

Boca pierde un jugador para enfrentar a Unión en el 15 de Abril

el aviso de rosso en union: si la situacion con racing no prospera tomaremos otras medidas

El aviso de Rosso en Unión: "Si la situación con Racing no prospera tomaremos otras medidas"

el rojo prepara tres cambios para enfrentar a union por el torneo apertura

El Rojo prepara tres cambios para enfrentar a Unión por el Torneo Apertura

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto e Independiente responde para ponerse 4-3 en un partidazo

Unión no deja el libreto e Independiente responde para ponerse 4-3 en un partidazo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe