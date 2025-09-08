Descubre el estilo de vida de uno de los países más asequibles de la UE

Cuando piensas en mudarte a Europa, probablemente te viene a la cabeza un coste de vida alto, ciudades agitadas y un ritmo que no siempre encaja con el tuyo.

Sin embargo, Portugal rompe ese molde. Este país, situado al suroeste de la península Ibérica, tiene un equilibrio difícil de encontrar: precios accesibles, una calidad de vida envidiable y un ambiente relajado que conquista tanto a viajeros como a quienes buscan establecerse aquí a largo plazo. Hoy quiero contarte cómo se vive realmente en el país, qué lo hace especial y por qué cada vez más personas lo eligen como nuevo hogar.

Imagina levantarte con el olor del café y una tostada de pan fresco con mermelada de higo, caminar por calles adoquinadas y cruzarte con vecinos que te saludan con una sonrisa sincera. Ese es el día a día en muchas ciudades portuguesas. Aquí, el tiempo no parece correr tan de prisa, y la vida se saborea con calma.

El estilo de vida portugués gira en torno a lo simple y auténtico. No se trata de lujos, sino de calidad: buena comida, un ritmo pausado y la sensación de comunidad. Incluso en Lisboa u Oporto, las dos mejores ciudades (más grandes), se percibe un ambiente acogedor.

Un país asequible sin perder calidad

Uno de los atractivos de Portugal es que sigue siendo de los países más económicos de la Unión Europea. El alquiler, los servicios básicos, el transporte público y hasta comer fuera resultan más baratos si lo comparas con Francia, Alemania o incluso España.

Claro, depende de la ciudad. Lisboa, al ser capital, tiene precios más altos, pero, aun así, es más asequible que muchas capitales europeas. En localidades medianas como Braga o Coimbra, el coste de vida baja considerablemente sin sacrificar la calidad. Esas son algunas de las razonespor las que cada vez más extranjeros deciden mudarse al país.

Clima que acompaña el bienestar

A todo se suma otro detalle fundamental: el clima. Portugal disfruta de más de 300 días de sol al año en algunas regiones, con inviernos suaves y veranos cálidos pero soportables gracias a la brisa atlántica.

Este clima mediterráneo influye directamente en el estilo de vida. Se traduce en terrazas llenas casi todo el año, paseos junto al mar y una sensación de vitalidad que mejora el ánimo. No es casualidad que muchos nómadas digitales y jubilados europeos lo escojan: el tiempo invita a vivir al aire libre y a sentirse bien.

Gastronomía: sencilla pero con alma

Si quieres conocer la esencia de un país, prueba su comida. En Portugal, el bacalao es el rey (dicen que tienen más de mil recetas para prepararlo), pero la cocina va mucho más allá. Cataplana de mariscos, caldo verde o los famosos pasteis de nata son nada más la punta del iceberg.

Lo mejor es que comer bien no significa gastar mucho. Las “tascas” tradicionales ofrecen menús completos a precios que sorprenden, y siempre con un toque casero. Comer en Portugal no es alimentarse, es compartir, conversar y disfrutar del momento.

Conexión y hospitalidad

Uno de los puntos que más valoran quienes se mudan a Portugal es la calidez de su gente. Los portugueses son conocidos por su hospitalidad, y aunque a veces puedan parecer reservados al principio, pronto notarás que son cercanos y amables.

Además, el país está cada vez más conectado con el resto de Europa gracias a su infraestructura de transporte y a la digitalización. Esto atrae a emprendedores, freelancers y empresas que ven en el país, una mezcla perfecta entre modernidad y calidad de vida.