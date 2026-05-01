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Torneo Apertura A2: festejos de Macabi, Santa Rosa y Alumni

Macabi venció a UNL por 68-52, en tanto que Alumni batió a a UNL por 68-52 y se metieron en la pelea del Apertura A2. También ganó Santa Rosa.

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 09:02hs
Torneo Apertura A2: festejos de Macabi, Santa Rosa y Alumni

ASB

Con dos victorias visitantes se completó la Fecha 8 del Torneo Apertura en el nivel A2. En el grupo de escoltas que tiene el puntero Kimberley se unieron Alumni y Macabi, después de batir a CUST B y UNL, respectivamente.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 8

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Kimberley 82 (Francisco Navarrete 16) - Regatas Coronda 59 (Mariano Luzzi 19)

Regatas (SF) 72 (Lázaro Astulfi 17) - El Quillá 66 (Victorio Lione 20)

JUEVES 30 DE ABRIL

CUST B 49 (Francisco Galizzi 14) - Alumni (LP) 68 (Juan Torren 24)

Santa Rosa 80 (Valentino Berli 21) - Argentino 73 (Alejandro Ojeda 17)

UNL 52 (Franco Pérez 17) - Macabi 68 (Tadeo Acosta 21)

Libre: Centenario

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 14 (7-0); Regatas (SF), Alumni y Macabi 12 (5-2); Regatas Coronda 12 (4-4); El Quillá 11 (4-3); Santa Rosa 11 (3-5); UNL 10 (2-6); Centenario y Argentino 9 (2-5) y CUST B 8 (1-6)

Fuente: ASB

Apertura Macabi Alumni
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