Torneo Apertura A2: festejos de Macabi, Santa Rosa y Alumni

Macabi venció a UNL por 68-52, en tanto que Alumni batió a a UNL por 68-52 y se metieron en la pelea del Apertura A2. También ganó Santa Rosa.

Con dos victorias visitantes se completó la Fecha 8 del Torneo Apertura en el nivel A2. En el grupo de escoltas que tiene el puntero Kimberley se unieron Alumni y Macabi, después de batir a CUST B y UNL, respectivamente.