Con dos victorias visitantes se completó la Fecha 8 del Torneo Apertura en el nivel A2. En el grupo de escoltas que tiene el puntero Kimberley se unieron Alumni y Macabi, después de batir a CUST B y UNL, respectivamente.
Torneo Apertura A2: festejos de Macabi, Santa Rosa y Alumni
Macabi venció a UNL por 68-52, en tanto que Alumni batió a a UNL por 68-52 y se metieron en la pelea del Apertura A2. También ganó Santa Rosa.
Por Ovación
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 8
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
Kimberley 82 (Francisco Navarrete 16) - Regatas Coronda 59 (Mariano Luzzi 19)
Regatas (SF) 72 (Lázaro Astulfi 17) - El Quillá 66 (Victorio Lione 20)
JUEVES 30 DE ABRIL
CUST B 49 (Francisco Galizzi 14) - Alumni (LP) 68 (Juan Torren 24)
Santa Rosa 80 (Valentino Berli 21) - Argentino 73 (Alejandro Ojeda 17)
UNL 52 (Franco Pérez 17) - Macabi 68 (Tadeo Acosta 21)
Libre: Centenario
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 14 (7-0); Regatas (SF), Alumni y Macabi 12 (5-2); Regatas Coronda 12 (4-4); El Quillá 11 (4-3); Santa Rosa 11 (3-5); UNL 10 (2-6); Centenario y Argentino 9 (2-5) y CUST B 8 (1-6)
Fuente: ASB