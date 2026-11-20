Cada 24 de noviembre se celebra una de las grandes expresiones de la identidad nacional. En una industria en transformación, la búsqueda de vinos más frescos y elegantes, la diversidad de los terruños y la exploración de nuevas variedades marcan el rumbo de la vitivinicultura argentina.

Una nueva edición del Día del Vino Argentino se celebra este martes, para poner en valor a la bebida nacional que marca tradición y evoluciona con nuevos estilos, con mayor protagonismo de la frescura, la elegancia y la identidad de cada región.

La efeméride se celebra desde 2013, cuando el Congreso de la Nación aprobó la iniciativa para promover la cultura, producción y consumo del vino nacional. Así, todos los años se lleva adelante este homenaje a una tradición vitivinícola con casi cinco siglos de historia en el país, que tiene al Malbec como cepa más emblemática.

Durante años, los vinos de gran concentración y con presencia marcada de madera definieron buena parte de la producción de alta gama. Hoy, la tendencia apunta a lograr mayor equilibrio, expresar el origen y respetar las características de cada viñedo.

“En Huarpe Riglos entendemos que la madera es una herramienta y no un protagonista. No buscamos vinos potentes por sí mismos, sino vinos que tengan identidad y expresen el lugar de donde vienen”, explica José Hernández Toso, enólogo y cofundador de la premiada bodega mendocina.

Más allá del Malbec

El Malbec sigue siendo el gran embajador del vino argentino, pero la diversidad de regiones y variedades comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en su proyección internacional.

Mendoza es un claro ejemplo de esa riqueza: Agrelo, en Luján de Cuyo, y Gualtallary, en el Valle de Uco, ofrecen condiciones muy diferentes para la vitivinicultura. El primero, a unos 950 metros sobre el nivel del mar, se distingue por sus vinos de estructura y equilibrio. El segundo, a 1.350 metros, combina amplitud térmica y condiciones de altura que favorecen vinos de gran personalidad.

En Huarpe Riglos Family Wines trabajan con ambos terruños y exploran distintas expresiones varietales. Entre ellas se destaca el Cabernet Franc, una variedad que encontró en Gualtallary condiciones excepcionales para desarrollar su potencial.

Para Hernández Toso, el futuro de la vitivinicultura argentina está precisamente en esa diversidad para ampliar el reconocimiento construido alrededor del Malbec y mostrar al mundo todo lo que las distintas regiones pueden ofrecer.

Nuevos consumidores y desafíos globales

La evolución también se refleja en los mercados. Brasil, por ejemplo, muestra un interés creciente por descubrir nuevas variedades, regiones y estilos de vinos argentinos.

En un escenario internacional competitivo, el desafío ya no pasa solamente por elaborar vinos de calidad, sino por comunicar qué los hace diferentes. “Competir internacionalmente no significa solamente tener buenos vinos, sino lograr que el mundo reconozca qué hace únicos a nuestros vinos y de dónde vienen”, señala Hernández Toso, enólogo de Huarpe Riglos Family Wines.

En el Día del Vino Argentino, la celebración invita a mirar más allá de una copa, reconocer una tradición construida durante generaciones y descubrir una industria que sigue evolucionando. Porque si el Malbec abrió las puertas del mundo, la diversidad de sus terruños puede ser la clave para seguir conquistándolo.