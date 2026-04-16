Día mundial del Malbec: el vino más argentino y las razones de su éxito global

Huarpe Riglos Family Wines se une a la campaña internacional “Your Malbec, Your Call”, impulsada por Wines Of Argentina que honra a la cepa que transformó la geografía de Gualtallary en lenguaje de prestigio, pasión y encuentros compartidos.

El Día Mundial del Malbec- cada 17 de abril- pone en escena al emblema de nuestra vitivinicultura: nacido al pie de los Andes y consagrado en terroirs como Gualtallary, cruza fronteras y Huarpe Riglos Family Wines lo transforma en una experiencia de carácter, elegancia y momentos que se comparten.

El Malbec argentino es mucho más que un vino: es una historia de origen, identidad y proyección global que se inició en 1853, cuando Domingo Faustino Sarmiento impulsó la creación de la primera escuela de agricultura en Mendoza junto al agrónomo francés Michel Aimé Pouget. Ese hito —que da origen a la celebración del Día Mundial del Malbec— marcó el punto de partida de una transformación que llevaría a esta cepa a encontrar en Argentina su máxima expresión.

Hoy, el Malbec es el emblema de la vitivinicultura nacional porque representa cerca del 70% de las exportaciones de vinos varietales y posiciona al país entre los grandes referentes del mundo. Su versatilidad, intensidad aromática y capacidad de adaptación a distintos terroirs lo convierten en un vino capaz de conquistar tanto a expertos como a nuevos consumidores.

Nuestro emblema en Malbec

En ese mapa de excelencia, Huarpe Riglos Family Wines se destaca por su interpretación precisa del Malbec de altura. Con viñedos en Agrelo y especialmente en Gualtallary —uno de los terroirs más valorados de Mendoza—, la bodega logra vinos de gran identidad, reconocidos año tras año por críticos internacionales como Tim Atkin, con puntajes superiores a los 90 puntos.

En este escenario de excelencia, Huarpe Riglos Family Wines —la unión de las familias Werthein y Hernández Toso— se consolida como una figura central. Con viñedos privilegiados en Agrelo y Gualtallary, la bodega ha logrado una consistencia que cautiva a los especialistas más prestigiosos. Referentes internacionales como Tim Atkin premian año tras año sus etiquetas con puntajes que superan siempre los 90 puntos, reconociendo la armonía y la dedicación que esta familia mendocina imprime en cada cosecha.

Para José Hernández Toso, enólogo de la bodega, el Malbec es una forma de celebrar la naturaleza: “Nuestros Malbec cobran vida en las entrañas de Gualtallary, al pie de los Andes. Es la montaña la que nos regala suelos únicos; una geografía llena de fuerza que buscamos embotellar con absoluta nitidez”.

Desde Mendoza -tierra que vio nacer a a la cepa emblemática nacional, Hernández Toso agrega que “la propuesta permite recorrer el varietal en todas sus facetas: desde la vibrancia del Quinto Malbec, pasando por la elegancia del Huarpe Reserva, hasta la profundidad del Riglos Gran Malbec, donde el roble francés termina de redondear lo que el suelo ya definió con claridad”.

El Malbec aporta ese colorido especial que realza cada momento, siendo el compañero ideal de los sabores más auténticos de nuestra tierra y animándose a maridajes creativos, como el chocolate amargo, que resalta su madurez frutal.

En 2026, la bodega se suma al espíritu de la campaña global de "Your Malbec, Your Call", una iniciativa de Wines of Argentina que pone el foco en el placer de elegir y en la alegría de las experiencias compartidas, invitando a cada persona a encontrar su propio motivo para brindar, orientada a la exportación.

A lo largo de los años, esta celebración fue narrando distintas dimensiones de nuestra cepa insignia, apoderándose por completo del paladar de los consumidores y también el espacio público donde se se expresa como cultura, de la mano del arte y del cine, el Malbec salió a la calle y se consolidó como símbolo.

Como el fútbol, es parte de la identidad nacional: diverso, apasionante y protagonista en cualquier escenario, capaz de representar al país en el mundo con carácter, intensidad y versatilidad.