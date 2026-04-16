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Tras el temporal, proponen declarar la emergencia hídrica nacional en el norte santafesino

La iniciativa busca que Nación intervenga con recursos extraordinarios en los departamentos General Obligado, 9 de Julio y Vera, donde las lluvias provocaron inundaciones, evacuados y graves daños materiales

16 de abril 2026 · 11:49hs
El temporal generó problemas en varias localidades de la provincia.

gentileza

El temporal generó problemas en varias localidades de la provincia.

El diputado nacional Diego Giuliano presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica, social, económica y habitacional en el norte de la provincia de Santa Fe, tras el fuerte temporal que afectó a esa región en las últimas horas.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de otros legisladores santafesinos, propone que la medida se extienda por 90 días, con posibilidad de prórroga, y alcance a los departamentos General Obligado, 9 de Julio y Vera, incluyendo especialmente a ciudades como Reconquista, Avellaneda, Vera y Villa Minetti .

lluvias vera
Más de 200 milímetros de lluvias caída en las últimas horas en el norte de Santa Fe

Más de 200 milímetros de lluvias caída en las últimas horas en el norte de Santa Fe

El proyecto surge luego de un evento climático “de magnitud inusual”, que dejó registros de entre 200 y 230 milímetros de lluvia en menos de 12 horas, generando anegamientos generalizados, ingreso de agua en viviendas y serias complicaciones en la vida cotidiana de miles de personas.

Según se detalla en la iniciativa, el temporal provocó evacuaciones, daños en la infraestructura urbana, problemas en la red vial y dificultades en la prestación de servicios esenciales, en un contexto donde los sistemas de drenaje se vieron desbordados por la intensidad de las precipitaciones .

En ese marco, el proyecto instruye al Poder Ejecutivo Nacional a destinar de manera urgente recursos técnicos, humanos y financieros para asistir a los damnificados, recomponer la infraestructura afectada y garantizar la normalización de servicios, en coordinación con la provincia y los gobiernos locales .

Además, contempla medidas de asistencia directa a las familias afectadas, apoyo a las actividades productivas, comerciales y de servicios, así como la posibilidad de implementar beneficios impositivos y facilidades de pago para los sectores perjudicados.

Inédito

“El fenómeno es de una magnitud inusual, con barrios completos anegados y pérdidas materiales muy importantes. Es realmente grave la situación y se necesita una respuesta estatal inmediata”, sostuvo Giuliano al fundamentar la iniciativa.

El legislador también remarcó que, si bien la provincia y los municipios ya desplegaron operativos de emergencia, la magnitud del evento supera las capacidades habituales. “La intervención del Estado nacional es determinante para complementar esos esfuerzos y dar una respuesta rápida y eficaz”, señaló.

En los fundamentos del proyecto, se advierte además sobre el impacto en el entramado productivo regional, especialmente en una zona donde la actividad agropecuaria es clave para la economía, lo que refuerza la necesidad de medidas urgentes para la recuperación.

La iniciativa ahora deberá ser tratada en el Congreso, en medio de la preocupación por la situación en el norte santafesino y el reclamo de asistencia para las localidades afectadas por el temporal.

• LEER MÁS: Un temporal azota el norte de Santa Fe: barrios inundados, evacuados y alerta en la región

temporal emergencia Hídrica
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