Día Nacional del Músico Argentino en honor al Flaco Spinetta

Día Nacional del Músico en Argentina

Esta fecha fue impulsada por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y tiene como fin conmemorar la relevancia cultural producida por los músicos nacionales.

Esta iniciativa se puso en marcha luego de la muerte de Spinetta, el 8 febrero de 2012. El reconocido cantautor fue líder en Almendra y modificó para siempre la cultura popular con un estilo poético y una intencionalidad musical única.

"El Flaco" Spinetta

Luis Alberto Spinetta formó parte de algunas de las bandas que hicieron historia en el rock nacional como: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto, y a su vez fue autor de canciones entrañables e inmortales como Rezo por vos; Muchacha ojos de papel; Todas las hojas son del viento o Seguir viviendo sin tu amor, entre muchas otras.



El músico nació el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires y falleció el 8 de febrero de 2012 a causa de un cáncer de pulmón, por lo que esta fecha no solo reconoce a los músicos del país, sino que también es un homenaje a este gran referente del rock argentino.

Es un caso muy particular el de Spinetta. En medio de una búsqueda muy personal desarrolló un estilo muy personal, no comparable con el de ningún otro artista del rock argentino o de cualquier otra parte del mundo. No fue parte de ninguna movida, fue su propio género bajo sus propias condiciones. Su trayectoria fue muy profusa y creó tendencia en el rock nacional.