"Me voy porque yo quiero": Spuler se despidió de la Corte de Santa Fe tras 26 años y llega Diego Maciel

Spuler dejará formalmente su cargo este martes 1 de septiembre y cerró su última acordada con una despedida marcada por los aplausos. Maciel jurará como nuevo ministro el viernes a las 11.30, en el marco de una renovación más amplia del máximo tribunal provincial.

Despedida institucional: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe despidió a Eduardo Spuler tras 26 años de servicio, con un emotivo reconocimiento de sus colegas.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe atraviesa desde este lunes un nuevo capítulo en su proceso de renovación. El máximo tribunal provincial realizó una acordada especial para despedir institucionalmente a Eduardo Spuler , quien dejará formalmente su cargo a partir de este martes 1 de septiembre , después de 26 años de trayectoria en la Corte.

La reunión fue adelantada respecto del cronograma habitual debido a la salida de Spuler. Las acordadas del máximo tribunal suelen realizarse los martes, pero como la renuncia del magistrado entra en vigencia el primer día de septiembre, los ministros resolvieron concretar este lunes su última participación formal.

La despedida estuvo acompañada por aplausos y por un clima marcado por el reconocimiento a la extensa trayectoria del juez.

Al retirarse, Spuler aseguró que su salida responde a una decisión personal. “Me voy porque yo quiero”, expresó ante una consulta, y se definió como “un empleado más”.

El cierre de una etapa de 26 años

Spuler había presentado su renuncia durante el año pasado, después de más de un cuarto de siglo como integrante del máximo tribunal santafesino. La dimisión fue aceptada posteriormente por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El magistrado había llegado a la Corte en el año 2000, durante la gestión del entonces gobernador Carlos Reutemann.

A partir de este martes, dejará de integrar formalmente el tribunal y abrirá un lugar que será ocupado por Diego Maciel.

Consultado sobre el estado actual de la Justicia santafesina, Spuler fue breve y respondió que se encuentra “muy bien”.

También sostuvo que cumplió con las tareas que consideraba pendientes y, ante la consulta sobre la etapa que comienza con su salida, respondió: “Vamos a ver cómo funciona”.

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Diego Maciel jurará este viernes

La salida de Spuler dará paso al ingreso de Diego Maciel, quien asumirá como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

El acto de juramento está previsto para este viernes a las 11.30 y se desarrollará en el Salón de Actos del máximo tribunal provincial.

Con su incorporación, Maciel pasará a ocupar formalmente el lugar que quedará vacante a partir del 1 de septiembre.

De esta manera, la integración de la Corte quedará conformada por Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, Margarita Zabalza y Diego Maciel.

El primer movimiento de una renovación más amplia

La salida de Spuler y la incorporación de Maciel representan el primer cambio formal dentro de un proceso de renovación más amplio que atraviesa la Corte santafesina.

A comienzos de este año, la Legislatura provincial aprobó los pliegos de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini para ocupar las vacantes que dejarían Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.

Sin embargo, esas renuncias todavía no fueron formalizadas oficialmente, por lo que ambos magistrados continúan actualmente en funciones dentro del máximo tribunal.

La situación deja abierta una próxima etapa de modificaciones en la composición de la Corte, que podría profundizarse cuando se formalicen esas salidas.

Una Corte en proceso de transformación

La salida de Spuler tiene además una particularidad: se produce después de 26 años de permanencia en el máximo tribunal provincial y en un momento en que la Justicia santafesina atraviesa modificaciones institucionales.

La renovación no se limita a los nombres que integran la Corte, sino que también se desarrolla en paralelo con los cambios derivados de la reforma constitucional de Santa Fe y las nuevas estructuras previstas para la administración de justicia.

En ese contexto, el ingreso de Maciel se convierte en el primer recambio concreto de una serie de movimientos que podrían modificar progresivamente la composición del máximo tribunal.

La despedida de Spuler

Durante su última acordada, Spuler recibió el reconocimiento de sus colegas y cerró una extensa etapa dentro de la Corte.

Ante las preguntas sobre su salida y sobre el futuro de la Justicia, el ahora exministro eligió respuestas breves, aunque dejó en claro que se trata de una decisión que tomó por voluntad propia.

“Me voy porque yo quiero”, reiteró, mientras destacó su condición de trabajador dentro de la estructura judicial.

Después de más de dos décadas y media en el máximo tribunal, su salida formal se concretará este martes.

Maciel asumirá en una Corte de siete ministros

El juramento de Maciel del próximo viernes marcará el comienzo de una nueva composición del tribunal.

Con su llegada, la Corte volverá a contar con siete integrantes, mientras permanece pendiente la definición sobre las futuras vacantes vinculadas con Gutiérrez y Falistocco.

Por ahora, el cronograma inmediato está definido: Spuler dejará su cargo el martes 1 de septiembre y Maciel jurará el viernes 4 de septiembre a las 11.30.

Así, la Corte Suprema de Santa Fe inicia una nueva etapa con el primer recambio formal de una renovación que todavía tiene otros movimientos pendientes y que podría modificar su composición en los próximos meses.