Diego Maciel jurará como nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe el 4 de septiembre y reemplazará a Eduardo Spuler

El abogado oriundo de Esperanza asumirá a las 11.30 en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Su designación fue formalizada por el Decreto N.º 1632/2026 y tuvo el acuerdo de la Asamblea Legislativa en febrero. Será el primer paso de una renovación más amplia del máximo tribunal provincial.

Diego Maciel jurará como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el 4 de septiembre.

El abogado Diego Luis Maciel jurará como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el próximo viernes 4 de septiembre a las 11.30 , en el Salón de Actos del máximo tribunal provincial.

La fecha de la ceremonia fue confirmada por el Poder Judicial santafesino, que informó además que el acto será transmitido en vivo y contará con traducción a la Lengua de Señas Argentina (LSA) .

Maciel ocupará la vacante que dejará Eduardo Guillermo Spuler, cuya renuncia se hará efectiva el 1 de septiembre de 2026. El Poder Ejecutivo formalizó la designación del nuevo ministro mediante el Decreto N.º 1632/2026.

El reemplazo de Spuler

La salida de Spuler marcará el cierre de una extensa etapa en la Corte santafesina. El magistrado integra el máximo tribunal provincial desde el año 2000, cuando fue designado durante la segunda gobernación de Carlos Reutemann.

Su renuncia diferida fue presentada ante el entonces presidente de la Corte, Roberto Falistocco, y quedó establecida para el 1 de septiembre de 2026.

De esta manera, el lunes 31 de agosto será la última participación de Spuler en un acuerdo del máximo tribunal antes de que se haga efectiva su salida.

LEER MÁS: Reforma previsional en Santa Fe: Spuler justificó su voto contra el tope jubilatorio y respondió a las críticas por seguir en funciones tras su renuncia

La incorporación de Maciel permitirá completar nuevamente la integración de la Corte tras la vacante producida por la renuncia del histórico ministro.

Quién es Diego Luis Maciel

Maciel es oriundo de Esperanza y se recibió de abogado en 2003 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Cuenta con más de 20 años de trayectoria en los ámbitos público y privado, con una carrera especialmente vinculada con la gestión legislativa y administrativa de la Provincia de Santa Fe. También desarrolla actividad profesional privada, principalmente en el área del derecho civil y comercial, y brinda asesoramiento jurídico a gobiernos locales.

Hasta abril de 2026 se desempeñó como secretario administrativo de la Cámara de Senadores de Santa Fe, cargo al que renunció para avanzar con su designación en el máximo tribunal. Posteriormente, la Cámara de Senadores designó a Leonardo Abel Stangaferro como su reemplazante.

Maciel también fue secretario administrativo de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial durante 2025 y ocupó distintos cargos en la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y el Ministerio de la Producción.

Su designación tuvo aval legislativo

El pliego de Maciel fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 26 de febrero de 2026, junto con los correspondientes a Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini.

En el caso de Maciel, la votación terminó con 52 votos afirmativos, cinco negativos y nueve abstenciones.

La designación definitiva quedó posteriormente formalizada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N.º 1632/2026, con vigencia a partir del 1 de septiembre, cuando se efectivice la salida de Spuler.

LEER MÁS: Diego Maciel fue designado ministro de la Corte Suprema de Santa Fe: quién es y a quién reemplaza

Cómo quedará integrada la Corte

Con la jura de Maciel, el máximo tribunal provincial quedará integrado por Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, Margarita Zabalza y Diego Maciel. Esa es la conformación informada por el Poder Judicial para el acto de asunción.

La llegada de Maciel no será el único cambio previsto para el máximo tribunal provincial. Los pliegos de Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini, también aprobados por la Asamblea Legislativa en febrero, forman parte del proceso de renovación de la Corte previsto para los próximos meses.

El recambio se desarrolla en el marco de una renovación generacional e institucional del máximo tribunal, que tendrá nuevas modificaciones hacia fin de año.

Un cambio relevante para la Justicia santafesina

La jura de Maciel representará el primer recambio de esta nueva etapa de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Su llegada se producirá apenas un día después de que se haga efectiva la salida de Spuler, quien permaneció más de 25 años como integrante del máximo tribunal.

El acto del 4 de septiembre a las 11.30 formalizará así la incorporación de Maciel y dará comienzo a una nueva composición de la Corte, en un proceso de renovación que continuará durante los próximos meses.