Diego Maciel fue designado ministro de la Corte Suprema de Santa Fe: quién es y a quién reemplaza

El gobernador Maximiliano Pullaro formalizó su nombramiento a través de un decreto. El abogado de 50 años asumirá el 1° de septiembre y ocupará la vacante que dejará Eduardo Spuler. Tiene una extensa trayectoria en la administración pública y actualmente es secretario administrativo del Senado provincial.

Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe desde el 1 de septiembre.

El gobernador Maximiliano Pullaro formalizó la designación de Diego Maciel como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe . El nombramiento se hizo efectivo mediante un decreto y comenzará a regir desde el 1° de septiembre , cuando se concrete la salida de Eduardo Spuler del máximo tribunal provincial.

Spuler presentó su renuncia en diciembre de 2025 y su salida fue aceptada por decreto, con vigencia a partir del mismo día en que Maciel comenzará a desempeñarse como integrante de la Corte.

La designación de Maciel tuvo previamente el correspondiente recorrido institucional. El Poder Ejecutivo elevó su pliego a la Legislatura mediante el mensaje N° 1 de 2026 y la Asamblea Legislativa le otorgó el acuerdo parlamentario el 26 de febrero, a través de la resolución N° 1.304.

De esta manera, se completó el proceso previsto por la Constitución de Santa Fe para la incorporación de nuevos integrantes al máximo tribunal. El decreto de nombramiento lleva además las firmas de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

La renovación de la Corte continuará con la incorporación de Aldo Alurralde, en reemplazo de Rafael Gutiérrez, y Jorgelina Genghini, quien ocupará el lugar de Roberto Falistocco.

Quién es Diego Maciel

Maciel nació en 1976, es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y cuenta con más de dos décadas de experiencia en ámbitos públicos y privados.

Su trayectoria estuvo marcada principalmente por la actividad legislativa y la gestión administrativa. Actualmente ocupa el cargo de secretario administrativo del Senado de Santa Fe, desde donde tiene a su cargo la conducción operativa de la Cámara.

También tuvo participación en el proceso de reforma constitucional de la provincia: en 2025 fue designado secretario administrativo de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial.

Su recorrido en la política institucional santafesina comenzó años antes. Entre 2007 y 2011 fue asesor del bloque del Frente Progresista (FPCyS) en la Cámara de Diputados. Luego, entre 2011 y 2015, se desempeñó como subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social del Ministerio de la Producción.

Posteriormente continuó su carrera en la Cámara de Senadores, donde ocupó distintos cargos, entre ellos el de secretario del bloque del FPCyS.

Además de su actividad en el sector público, Maciel ejerce como abogado particular y desarrolla tareas vinculadas al Derecho Privado y al asesoramiento jurídico de gobiernos locales.

Con su designación, Maciel se incorporará desde septiembre al máximo tribunal santafesino, en el marco del proceso de renovación que también contempla los próximos ingresos de Alurralde y Genghini.