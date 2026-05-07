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Doble alerta en Santa Fe: tormentas severas, ráfagas de hasta 90 km/h y brusco descenso de temperatura

El SMN emitió alertas naranja por tormentas fuertes y amarilla por viento para La Capital, San Jerónimo y Garay. Se esperan lluvias intensas, posible granizo y fuertes ráfagas

7 de mayo 2026 · 07:43hs
Doble alerta en Santa Fe: tormentas severas, ráfagas de hasta 90 km/h y brusco descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta: naranja por tormentas fuertes y amarillo por viento para la mañana de este jueves en los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay

Doble alerta para la ciudad de Santa Fe

Alerta naranja por tormenta: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada"

Alerta amarilla por viento: "El área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

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Sistema de alerta temprana

Sistema de alerta temprana

Pronóstico extendido

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublada, húmeda y con una temperatura de 22.9° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 29 °. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. En el día de la fecha, se observa que lentamente ingresa el sistema frío a la región y con ello las condiciones llegan a su máximo nivel de inestabilidad del evento, para luego comenzar a estabilizarse lentamente durante el transcurso del día. En esta situación, se debería esperar la ocurrencia de lluvias de diversas intensidades por lo menos hasta primeras horas de la tarde, para luego tender a mejorar. Respecto de las temperaturas, también acompañan este proceso y deberían tender a descender a lo largo del día, siguiendo el comportamiento general del sistema.

Viernes con cielo despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas de la jornada. Condiciones relativamente estables y mejorando gradualmente con temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 14º. Vientos moderados del sector suroeste, rotando al oeste/suroeste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 9º y suave descenso de las máximas, 12º. Vientos leves a moderados del sector suroeste.

Por último domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones estables con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 15º. Vientos leves del sector oeste, rotando al oeste/noroeste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

alerta Santa Fe tormentas Temperaturas
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