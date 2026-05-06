Una fortaleza silenciosa: Colón, entre los que menos remates recibe

En la previa del duelo ante All Boys, los números respaldan una de las principales virtudes de Colón, amén de la racha de tres sin ganar: la solidez defensiva

En tiempos donde los resultados mandan, hay datos que ayudan a entender lo que a veces no se ve a simple vista y en Colón aparece una estadística que explica buena parte de su presente competitivo en la Primera Nacional .

Tras 11 fechas, el Sabalero se ubica dentro del Top 5 de los equipos que menos remates al arco reciben: apenas 97. Un número que refleja una estructura defensiva sólida, uno de los pilares que lo mantienen en la pelea en la zona A.

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El equipo de Ezequiel Medrán se prepara para recibir este domingo, desde las 18, a All Boys por la fecha 13, con la necesidad de cortar la racha de tres partidos sin victorias. Ese pequeño bache lo dejó expuesto: si bien sigue cerca del líder Deportivo Morón, varios rivales achicaron la distancia.

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Sin embargo, el dato defensivo ofrece un respaldo claro. Porque más allá de la falta de eficacia en ataque, Colón sigue mostrando orden, compromiso y una estructura difícil de vulnerar.

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Según estadísticas de @datamoroni, el Sabalero no solo está entre los que menos remates recibe, sino que también se posiciona séptimo en efectividad defensiva, con un promedio de 12.1. En ese ranking, el líder es Morón, que apenas permitió 71 remates, un dato que también ayuda a entender por qué se encuentra en la cima del campeonato.

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Equipos que menos remates reciben:

Deportivo Morón → 71

Godoy Cruz → 79

Estudiantes de Caseros → 80



MAYOR VOLUMEN RECIBIDO

Ciudad de Bolívar → 158

Defensores de Belgrano → 142

Acassuso → 138



Acá aparece el matiz: recibir más remates no… pic.twitter.com/E4k3B1s2cP — DataMoroni (@DataMoroni) May 6, 2026

El desafío: traducirlo en resultados para Colón

La solidez está. Los números la respaldan. Pero el desafío para Colón pasa ahora por dar el siguiente paso: transformar esa fortaleza defensiva en victorias que le permitan sostenerse en los puestos de protagonismo.