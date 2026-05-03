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Alerta en Sauce Viejo: los despidos en el SMN ya afectan la seguridad de los vuelos

La desvinculación de personal dejó a la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sin capacidad para cubrir la franja nocturna. El recorte impacta directamente en la generación de datos clave para pronósticos y, fundamentalmente, para la operatividad de los vuelos sanitarios y comerciales.

3 de mayo 2026 · 10:51hs
Alerta en Sauce Viejo. El SMN vive una situación crítica luego de la tanda de 140 despidos impulsada por el gobierno nacional.

Alerta en Sauce Viejo. El SMN vive una situación crítica luego de la tanda de 140 despidos impulsada por el gobierno nacional.

La política de ajuste en organismos nacionales ha llegado al cielo santafesino con consecuencias tangibles. La estación meteorológica de Sauce Viejo, un eslabón fundamental en la red de observación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), comenzó a operar con severas limitaciones tras la ola de despidos que, a mediados de abril, desvinculó a 140 profesionales en todo el país.

En Sauce Viejo, la salida de personal especializado redujo la dotación a solo cinco personas. Esta cifra es insuficiente para cubrir el esquema de rotación necesario para un organismo que, por normativa, debe funcionar las 24 horas, los 365 días del año. Como resultado inmediato, la estación ya no garantiza la cobertura durante la noche, dejando un "punto ciego" en la recolección de datos durante la madrugada.

LEER MÁS: Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: ya son dos las estaciones en Santa Fe que perdieron personal

El impacto en la aeronavegación

La falta de observadores nocturnos no es solo un problema estadístico; es un riesgo operativo. Los reportes meteorológicos actualizados minuto a minuto son indispensables para la planificación de vuelos. Sin estos datos, la operatividad del Aeropuerto de Sauce Viejo se ve comprometida, afectando incluso a los vuelos sanitarios y traslados de urgencia que dependen de información precisa sobre visibilidad, presión y vientos para aterrizar o despegar de forma segura.

El recorte no se agota en el Gran Santa Fe. En la estación de Ceres, el despido de dos de los seis observadores ha puesto al equipo al límite de su capacidad operativa. La situación es crítica porque el sistema meteorológico funciona como una red: los datos recolectados en cada estación local alimentan los modelos matemáticos globales. Si las observaciones locales disminuyen, la calidad y precisión de los pronósticos generales y de las alertas tempranas (fundamentales para el agro y la prevención de desastres) pierden confiabilidad.

A pesar de contar con menos brazos, las tareas del SMN siguen siendo las mismas: elaboración de alertas por tormentas, informes agropecuarios y soporte a la navegación aérea. Los trabajadores que permanecen en sus puestos advierten sobre una sobrecarga laboral que, de no revertirse, derivará en nuevos recortes de servicios esenciales, profundizando el deterioro de un organismo estratégico para la seguridad y la economía de la provincia.

Sauce Viejo alerta aeronavegación SMN
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