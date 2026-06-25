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Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela: hay al menos 32 muertos y más de 700 heridos

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5 se registraron este miércoles en Venezuela y se sintió con intensidad en Caracas y otras ciudades. El movimiento telúrico generó momentos de tensión entre la población y las autoridades monitorean el riesgo de tsunami en la región

25 de junio 2026 · 07:07hs
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Dos terremotos sacudieron Venezuela 

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Dos terremotos sacudieron Venezuela 

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles y provocaron importantes daños en Caracas, donde se registró el colapso de edificios y serias afectaciones en distintos sectores de la capital.

Dos terremotos sacudieron Venezuela

Dos terremotos sacudieron Venezuela

Dos terremotos sacudieron Venezuela

Dos terremotos sacudieron Venezuela

El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un primer temblor de 7,2 en la misma región.

Los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informaron que no existe amenaza de tsunami y cancelaron una advertencia inicial que contemplaba la posibilidad de olas peligrosas para zonas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y confirmó que los servicios públicos continúan operativos en todo el territorio nacional.

“Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial. Horas más tarde, informó que el saldo preliminar asciende a 32 muertos y más de 700 heridos como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias a través de un mensaje publicado en la red social X.

Mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”, señaló la dirigente, quien además manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” frente a la emergencia.

Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, agregó.

Venezuela y su historial sísmico

Venezuela registra actividad sísmica de manera frecuente. Entre los terremotos más destructivos de su historia reciente se encuentra el de Cariaco, ocurrido en 1997, que dejó 73 muertos, y el de Caracas de 1967, considerado uno de los más devastadores del país, con un saldo de 236 fallecidos.

terremoto Venezuela muertos

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