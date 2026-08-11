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Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize se impuso por 3-1 sobre el conjunto paraguayo en el Ducó por la ida de octavos de final del certamen continental. La vuelta se jugará el martes a las 19

11 de agosto 2026 · 22:04hs
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Boca venció a Recoleta y está cerca de meterse en cuartos de final.

Boca venció a Recoleta y está cerca de meterse en cuartos de final.

Boca jugó un partido excelente, a pesar de haberlo arrancado en desventaja, y pudo ser efectivo en el segundo tiempo para imponerse por 3-1 ante Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca dio vuelta el partido y quedó cerca de meterse en cuartos de final

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el “Xeneize” volvió a ser local en el estadio Tomás Adolfo Ducó y ganó con tantos de los mediocampistas Santiago Ascacibar y Milton Delgado y el delantero Leonel Flores, a los 3, 5 y 17 minutos del complemento, mientras que el extremo Pedro Ríos había puesto en ventaja a la visita en el quinto minuto del primer tiempo.

El triunfo le da una buena ventaja a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que alcanzaron su quinto partido consecutivo sin caídas, de cara a la definición de la serie, que se dará el próximo martes 18 de agosto desde las 19:00, en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

En un encuentro en el que tuvo un sinfín de situaciones de peligro, con varios disparos en los palos y un gran partido del arquero rival, el “Xeneize” tuvo otra gran noche en el Ducó e hizo méritos para comenzar a acercarse a los cuartos de final de la Sudamericana.

La visita abrió el marcador en el primer remate del partido, a los cinco minutos del primer tiempo, luego de que un disparo desde afuera del área del extremo Pedro Ríos se desvíe e ingrese por el primer palo.

Boca no tuvo acercamientos hasta los nueve minutos, cuando el juvenil Tomás Aranda se movió hacia el medio para recibir y disparar desde afuera del área, aunque su tiro salió a las manos del arquero Nelson Ferreira.

Cuatro minutos después, Aranda levantó una pelota flotada al segundo palo para el cabezazo del mediocampista goleador Santiago Ascacibar, cuyo remate buscaba el segundo poste y se fue desviado por pocos centímetros.

En 21 minutos, un centro atrás desde la izquierda del extremo Leonel Flores fue dejado de primera por el delantero Miguel Merentiel para Tomás Aranda, que definió de primera y de frente al arco, pero desviado.

A los 26 minutos del primer tiempo, un cabezazo de espaldas al arco del defensor Ayrton Costa tomó altura y sorprendió al caer cerca del travesaño, aunque Nelson Ferreira estuvo atento para meter un manotazo salvador y desviar al tiro de esquina.

Tres minutos después volvió a llegar el conjunto paraguayo, con una presión para robarle la pelota al mediocampista Leandro Paredes que dejó mano a mano al delantero Aldo González, pero el guardameta colombiano Álvaro Montero achicó a tiempo y ganó en el mano a mano.

Nelson Ferreira protagonizó una gran doble tapada a los 35 minutos de la primera etapa, al detener un disparo centralizado de Ascacibar, desde la puerta del área grande, y cortando segundos después un centro atrás de Aranda, que hubiera generado peligro en caso de superarlo.

A los 38 minutos, Boca tuvo dos jugadas de mucha claridad que insólitamente no terminaron en gol. Tras una gran jugada individual y centro desde la izquierda de Flores, Merentiel metió un cabezazo cruzado ante el arco semivacío pero impactó su remate en el palo, mientras que un doble choque en el travesaño negó el tanto del volante Milton Delgado en el rebote, poco después.

En el primer minuto de descuento de la primera parte, un codazo insólito del extremo Wilfrido Báez en la cara de Leonel Flores terminó con su expulsión, a instancias del VAR, por lo que el “Xeneize” jugó todo el segundo tiempo con ventaja numérica.

Un gran segundo tiempo del Xeneize

Boca pudo igualar en su primer acercamiento del complemento, a los tres minutos, con un centro desde la izquierda del extremo Sebastián Villa y remate de volea de Ascacibar, que puso la pelota contra el segundo palo y marcó su cuarto gol en los últimos cuatro partidos.

El “Xeneize” pasó a ponerse en ventaja apenas dos minutos después, cuando Villa pudo meter un centro flotado al primer palo para que Delgado aparezca dentro del área y meta un buen cabezazo cruzado, para el 2-1.

Un golazo del juvenil Leonel Flores, a los 16 minutos del segundo tiempo, amplió la ventaja del equipo del “Vasco” Arruabarrena, con un derechazo cruzado impresionante, luego de un taco de Merentiel, que entró por el ángulo derecho de Ferreira y puso el 3-1.

El elenco paraguayo no tuvo acercamientos hasta los 18 minutos del complemento, con un remate del mediocampista Orlin Barreto, que abrió el pie para colocar la pelota contra un palo, pero Paredes pudo despejar cerca de la línea de gol.

En 23 minutos, luego de un remate lejano de Miguel Merentiel que se fue ancho, el defensor Dairon Mosquera vio la roja en la visita, luego de una dura patada sobre Leonel Flores.

Cinco minutos después, el defensor Leandro Lozano combinó con Merentiel para meterse en el área rival y sacar un zurdazo alto, que generó un nuevo impacto en el travesaño de Ferreira.

En el primer minuto de descuento, un buen centro de Lozano buscaba el primer palo para el cabezazo del enganche Tomás Aranda, que se fue apenas por encima del travesaño.

Boca Recoleta Copa
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