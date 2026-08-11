Barrio Las Flores: bomberos sofocaron un incendio causado por un cortocircuito y salvaron a cinco perros

Ocurrió este martes por la tarde en una de las torres ubicadas en Gaboto y 12 de Infantería. El fuego se inició por un cortocircuito en un televisor, provocó daños en las cortinas y generó una intensa humareda. Los bomberos lograron controlar el foco y rescataron con vida a los animales que estaban dentro del departamento.

Principio de incendio: un cortocircuito en un televisor provocó un incendio en un departamento del barrio Las Flores.

Este jueves por la tarde se produjo un principio de incendio en un departamento del monoblock 12 , ubicado en inmediaciones de calle Gaboto y avenida 12 de Infantería, en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.20. El foco se originó en el sector de la cocina del inmueble, situado en el departamento 585, y habría comenzado como consecuencia de un cortocircuito en un televisor .

El desperfecto eléctrico provocó el inicio de las llamas, que alcanzaron las cortinas del ambiente y generaron una importante cantidad de humo. La situación fue advertida por vecinos, que rápidamente dieron aviso a la central de emergencias 911 y provocaron una alarma generalizada en el edificio.

Cuando arribaron los equipos de emergencia, los integrantes de la familia que reside en el departamento no se encontraban en el lugar. En el interior, sin embargo, permanecían cinco perros.

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Los bomberos rescataron a cinco perros

Ante la presencia de los animales dentro del departamento, los bomberos ingresaron al inmueble y lograron rescatarlos con vida, para luego ponerlos a resguardo.

El operativo generó preocupación entre los vecinos, que desconocían inicialmente si alguna de las personas que vive en el departamento podía encontrarse atrapada en el interior.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) y personal de la Sección Perros de la Policía de Santa Fe, además de los bomberos policiales.

También se hizo presente personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que procedió a interrumpir el suministro eléctrico del inmueble para permitir el trabajo seguro de los bomberos.

Controlaron las llamas y enfriaron el inmueble

Una vez interrumpido el suministro eléctrico, los bomberos pudieron avanzar con las tareas de extinción del foco ígneo.

Tras sofocar las llamas, los agentes realizaron trabajos de enfriamiento en las paredes y verificaron las condiciones del inmueble para evitar una eventual reactivación del fuego.

El operativo se desarrolló mientras numerosos vecinos permanecían en las inmediaciones, conmocionados por el incendio y atentos a la situación.

Finalmente, la emergencia pudo ser controlada sin que se registraran personas heridas. Los cinco perros fueron encontrados con vida y quedaron fuera de peligro.

Investigan las causas del incendio

La novedad sobre el incendio y el operativo desplegado fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que se realice un informe técnico por parte de los bomberos para determinar con precisión las circunstancias que provocaron el incendio.

De manera preliminar, la principal hipótesis apunta a un desperfecto eléctrico generado por un cortocircuito en el televisor, aunque las pericias permitirán establecer formalmente el origen del foco.