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Se suspendió el partido entre River e Independiente Santa Fe por el terremoto en Colombia

El encuentro estaba programado para este miércoles desde las 21:30, pero se suspendió por los fuertes sismos de este lunes en el país cafetero.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 19:55hs
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Se suspendió el partido entre River e Independiente Santa Fe por el terremoto en Colombia

El duelo entre River e Independiente Santa Fe que debía disputarse este miércoles desde las 21:30 en Bogotá, fue suspendido y deberá ser reprogramado tras los terremotos que azotaron este lunes a Colombia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la CONMEBOL confirmó la postergación del duelo a través de un comunicado en redes sociales, el cual iba a desarrollarse en el Campín de la Bogotá.

En la publicación, el ente regulador del fútbol sudamericano informó que “Independiente Santa Fe vs. River Plate fue suspendido temporalmente tras los terremotos que afectaron a Colombia y en solidaridad con el pueblo colombiano”.

Si bien todavía no hay una fecha estipulada para que se lleve a cabo el partido, lo cierto es que la serie podría correrse una semana, dado que el encuentro de vuelta por los octavos de final estaba pactado para disputarse el miércoles 19 de agosto a partir de las 21:30 en Núñez.

En tanto, la ida pasaría a jugarse en dicha fecha, mientras que el cruce definitivo para conocer quien avanzaría a los cuartos de final del certamen internacional tendría lugar el miércoles 26 del corriente mes.

Además, “en atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos”, la CONMEBOL decidió no solo suspender el encuentro que tenía al “Millonario” como protagonista, sino también al choque entre Deporte Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente”, concluyó el comunicado oficial.

Terremoto en Colombia: al menos 111 muertos, 380 heridos y alerta roja hospitalaria en zonas más afectadas por el sismo

Al menos 111 personas murieron y unas 380 resultaron heridas el lunes a causa de un fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia y afectó varios departamentos del país, y el Gobierno declaró situación de “desastre nacional” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la cifra oficial de víctimas y daños, que incluye 1575 viviendas afectadas.

River Independiente Santa Fe terremoto
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