Comenzó la limpieza de la red cloacal en barrio Centenario: el operativo alcanza a unos 10.000 vecinos y continuará durante todo agosto

Aguas Santafesinas desplegó cinco camiones pesados para realizar tareas preventivas y correctivas en toda la cuenca cloacal del barrio. Durante la primera semana de trabajo ya se retiraron residuos y sólidos equivalentes a dos camiones volcadores.

Aguas Santafesinas puso en marcha un operativo intensivo de limpieza preventiva y correctiva de la red cloacal de barrio Centenario , en la ciudad de Santa Fe, que se extenderá durante todo el mes de agosto.

Las tareas comenzaron a fines de julio y cuentan con el trabajo simultáneo de cinco camiones pesados equipados especialmente para intervenir en distintos sectores de la red y realizar un mantenimiento integral de los conductos.

La cuenca cloacal de barrio Centenario comprende unos 17 kilómetros de cañerías, más de 1.700 conexiones domiciliarias y alrededor de 220 cámaras de acceso ubicadas en la vía pública. En total, el sistema brinda servicio a unos 10.000 santafesinos.

La intervención apunta a retirar sedimentos, residuos y sólidos acumulados en el interior de las cañerías que pueden afectar el régimen hidráulico y provocar inconvenientes en el funcionamiento del servicio.

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Ya retiraron residuos equivalentes a dos camiones

Durante la primera semana del operativo, y con aproximadamente un 20% de avance, los equipos de Aguas Santafesinas extrajeron de los conductos una cantidad de residuos y sólidos equivalente a dos camiones volcadores.

Según explicaron desde la empresa, el retiro de estos materiales permitirá mejorar las condiciones de circulación dentro de las cañerías y contribuirá al funcionamiento integral de la red.

La presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, destacó la importancia de este tipo de intervenciones programadas. “Este plan de intervención intensiva por cuencas nos permite anticiparnos a los problemas y mejorar de manera sustancial el funcionamiento del sistema cloacal”, sostuvo.

La funcionaria remarcó además que la estrategia busca combinar planificación y presencia territorial para prevenir inconvenientes antes de que se transformen en emergencias.

“Apostamos a una gestión eficiente, con fuerte presencia territorial y articulación con los distintos sectores, para brindar un servicio de mayor calidad y más sostenible en el tiempo para todos los usuarios”, afirmó Ghilotti.

El pedido a los vecinos para cuidar la red

Desde Aguas Santafesinas también recordaron que el correcto funcionamiento del sistema depende, en parte, del uso responsable por parte de los usuarios.

En ese sentido, solicitaron evitar el ingreso a la red cloacal de residuos y materiales para los cuales no está diseñada, ya que pueden generar obstrucciones y afectar el normal escurrimiento de los líquidos.

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También remarcaron la importancia de que las viviendas mantengan separadas e independizadas las descargas de líquidos cloacales de los desagües pluviales.

La conexión indebida de los sistemas puede generar el ingreso de grandes volúmenes de agua de lluvia a la red cloacal, afectando su capacidad y funcionamiento.

Un programa que se extiende a otros barrios

El operativo de Centenario forma parte de un programa de mantenimiento intensivo que Aguas Santafesinas viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad.

En las últimas semanas también se realizaron intervenciones en los barrios Candioti Norte y 7 Jefes, mientras que el cronograma continuará durante el resto del año con trabajos en Jardín Mayoraz, parte de Belgrano y Guadalupe Oeste.

A estas tareas se suman intervenciones de limpieza profunda en instalaciones operativas de distintas estaciones elevadoras de líquidos cloacales, fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema.

La empresa también realiza controles vinculados con el volcamiento de establecimientos alimenticios y gastronómicos y con actividades del sector de la construcción, con el objetivo de evitar que sustancias o materiales inadecuados ingresen a la red.

Una red que abastece a toda la ciudad

La ciudad de Santa Fe cuenta actualmente con más de 680 kilómetros de redes cloacales, unas 70.000 conexiones domiciliarias y alrededor de 6.100 bocas de registro que permiten acceder a los conductos para realizar tareas de mantenimiento y control.

En este contexto, desde Aguas Santafesinas remarcaron que los operativos por cuencas permiten concentrar recursos y equipos durante períodos determinados para realizar intervenciones de mayor profundidad y alcance.

Los usuarios pueden realizar consultas o reclamos durante las 24 horas a través del WhatsApp de Atención al Usuario de la empresa o mediante la Oficina Virtual disponible en su sitio oficial.